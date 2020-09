Neljässä tunnissa Helsinkiin – Hanna-Leena Mattila kirjoittaa Eduskunnasta-kolumnissaan raideliikenteestä

Kyllä meitä raahelaisia on harmittanut 150 vuoden takaisten päättäjiemme lyhytnäköisyys: Pohjanmaan radan suunnitteluvaiheessa 1870-luvulla rata hätistettiin kulkemaan sisämaan eikä Raahen kautta, jotta laivanvarustaja-kaupunginisien purjelaivabisnekset eivät häiriintyisi.

Kun rata alkoi rakentua 1880-luvulla ja näkemykset sen mahdollisuuksista kirkastua, muutosten teko oli myöhäistä. Näin siis Pohjanmaan rata kulkee 30 kilometrin päässä maakuntamme toiseksi suurimman kaupungin keskustasta. Laihan lohdutuksen tarjoaa sata vuotta sitten siihen rakennettu pistorata.

Ilmastonmuutos on nostanut junaliikenteen uuteen kukoistukseensa Suomessa ja muualla. Juna on jo Etelä-Suomessa varteenotettava vaihtoehto omalle autolle. Täällä pohjoisessa sen sijaan junaliikenteeseen on tehtävä vielä merkittäviä parannuksia.

Pohjois-Pohjanmaan ja Oulun seudun pääradan vaikutusanalyysissa nousee tarve Oulu–Liminka–Ylivieska - kaksoisraiteelle. Tavaraliikenteen määrässä Kokkola–Oulu -väli on valtakunnan toiseksi vilkkain, sillä sen liikennemäärä on noin 7 miljoonaa tonnia vuodessa. Liikenteen ennakoidaan kasvavan noin 10 prosenttia vuoteen 2030 mennessä.

Oulusta etelään -henkilöliikenteessä on yli miljoona matkustajaa vuosittain, ja matkustajamäärien arvioidaan kasvavan 40–45 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Oulun ja Kokkolan välillä kulkee yhteensä 37 henkilö- ja tavarajunaa päivittäin. Yksiraiteinen rataosuus on erittäin tiheästi liikennöity ja lisäksi tavara- ja henkilöjunien suuret nopeuserot tekevät radasta herkän häiriöille.

Pääradan kehittäminen parantaisi Pohjois-Suomen saavutettavuutta. Se myös yhdistäisi Suomen kasvukeskukset, vientiteollisuuden tuotantolaitokset ja liikenteen solmupisteet toisiinsa. Tämän myötä tuettaisiin valtakunnallisesti tasapainoista aluerakennetta.

Pääradan kehittämisellä Oulun ja Ylivieskan välillä olisi suuri merkitys alueellisesti ja valtakunnallisesti. Raideliikenteen kehittäminen tukisi Pohjois-Suomeen sijoittuvan teollisuuden toimintaedellytyksiä ja vaikuttaisi siten myönteisesti Suomen vientiin. Tavara- ja henkilöliikenteen siirtymillä raiteille olisi huomattavia vaikutuksia liikenteen päästöihin, ja siten se olisi tärkeä osa päästötavoitteiden saavuttamista.

Nyt pitää meidän pohjoisen edustajien yhdistää voimamme raidekeskusteluissa. Tunnin junat ovat Etelä-Suomessa tärkeitä mutta niin myös päärata Helsingistä Tornioon. Jos kaikki menisi niin sanotusti putkeen, voisi ehkä jo 2030-luvulla huristella junalla neljässä tunnissa Oulusta Helsinkiin.

Hanna-Leena Mattila

Kansanedustaja (kesk.)

Raahe