Ylivieskalainen Kohti kasvua-tapahtuma lataa yrityksiin bisnesvoimaa – Nuorille suunnattu oma ohjelma avaa yrittämistä elämäntapana

Kohti kasvua-bisnestapahtuma järjestetään perjantaina 18. syyskuuta Akustiikan illassa alkuperäisen ohjelman mukaisesti. Tapahtumassa koetaan Huld Oy:n toimitusjohtaja Mika Kiljalan, Paola Suhosen ja Henkka Hyppösen tarinat tiestä luovuuteen ja menestykseen. Ylivieskalainen Mika Kiljala perusti aikoinaan kahden kaverinsa yrityksen, joka nykyisellään työllistää yli 400 ihmistä ja on muutenkin ison luokan firma.

Järjestelyihin Ylivieskan yrittäjistä osallistunut ja ohjelmaan etukäteen perehtynyt Bet-Ker Oy:n toimitusjohtaja Antti Hautamäki toteaa, että Paola Suhosen ja Henkka Hyppösen tarinat ovat paljon monipuolisemmat ja mielenkiintoisemmat kuin mitä julkisuus on antanut heistä ymmärtää. Suhonen on muutakin kuin vaatesuunnittelija, hänellä on oma kiinnostava yrittäjän tarinansa. TV:stä tutun Hyppösen tuorein kirja on tänä vuonna julkaistu Luomiskertomus: Matkalla luovuuden tulevaisuuteen.

Antti Hautamäki kertoo, että Ylivieskassa nyt toistamiseen järjestettävän tapahtuman tarkoituksena on tuulettaa yrittäjien ja heidän työntekijöidensä ajatuksia. Juhani Rintakumpu

– Kyky luovuuteen yhdistää pääesiintyjiämme. Tapahtumamme tarkoituksena on tuulettaa kesän jälkeen yrittäjien ja heidän työntekijöidensä ajatuksia ja antaa uutta voimaa. Siihen Kiljalan tarina on esimerkillinen. Hän kertoo, miten yritys saadaan kasvamaan.

Tapahtuma järjestetään nyt toistamiseen.

– Ei haluttu antaa poikkeusolojenkaan vuoksi periksi. Jatkamme tapahtuman järjestämistä vuosittain.

Paola Suhonen on kovan luokan yrittäjä, enemmän kuin vaatesuunnittelija.

Kohti kasvua-bisnestapahtuman järjestävät Ylivieskan Yrittäjät. Koronasta on otettu se opettavainen hyöty, mikä oli otettavissa.

Uutta aiempaan ovat Paikallis-TV:n kanssa järjestettävä livevideoinnit eli striimaukset. Pääsylipun ostaneet saavat halutessaan salasanan, jolla pääsevät katsomaan haluamastaan paikasta tapahtumaillan ohjelmaa suorana.

– Toivomme väkeä myös paikan päälle. Tavoitelemme 150-200 henkeä, jotta päästään vuorovaikutukseen ja toisistamme oppimiseen. Täyteen emme tilaisuutta myy, huolehdimme ihmisten terveydestä. Joitakin lippuja on vielä myymättä, Hautamäki kertoo.

Henkka Hyvöseltä on julkaistu uusi kirja, joka kertoo matkasta tulevaisuuden luovuuteen.

Nuorille on nyt ensimmäistä kertaa oma päivätapahtuma. Se on ilmainen ja livestriimataan Ohjaamo Ylivieskasta. Nuoret ovat tervetulleita Ylivieskan Ohjaamoon myös paikan päälle.

– Striimauksen toivotaan helpottavan nuorten osallistumista. Nuorten tapahtumaan on oma striimauslinkki meidän Kohti kasvua-tapahtuman nettisivulta. Toivomme, että alueen toisen asteen koulut mahdollistavat oppilailleen tapahtuman seuraamisen.

Nuorille halutaan kertoa siitä, kuinka hieno elämäntapa yrittämien voi olla. Kuullaan yritystarinoita, esitellään kevytyrittäjyyttä, järjestetään yritysideatyöpajja ja paneelikeskustelu yrittäjyydestä.