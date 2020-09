Amatööriohjastajien SM-finalistit selvillä

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Amatööriohjastajien kaksiosaisen SM-finaalin ensimmäinen osakilpailu ravataan ensi sunnuntaina Ylivieskassa. Taistelu viimeisistä finaalipaikoista huipentui perjantaina Jyväskylässä ajettuun viimeiseen osakilpailuun.

Mukaan selviytyi yksitoista eniten pisteitä kerännyttä ohjastajaa sekä hallitseva Suomen mestari Mika Seittu Kokkolasta.

Listalla on monia kokeneita kuskeja, jotka ovat ennenkin olleet SM-finaaleissa. Nimekkäintä kaartia edustaa amatööriohjastajien MM- ja EM-kultaa sekä kolme SM-kultaa voittanut Janne Räisänen Rantasalmelta. Vähiten ajokokemusta finalisteista on perjantaina naisten SM-finaalissa ajaneella Miia Salmisella sekä alueen ravimainetta puolustavalla Jukka Lievosella. Oulaisista kotoisin oleva Lievonen asuu Kajaanissa, mutta hänen hevosensa Cradled In Love vaikuttaa kotitallilla Oulaisissa hänen isänsä Markun hoivissa.

SM-kisa ratkeaa lopullisesti 25. syyskuuta Kuopiossa. Molemmissa osakilpailussa on tarkoitus ajaa neljä lähtöä. Ilmoittautuminen Ylivieskan raveihin päättyy maanantaina.

Amatööriohjastajien SM-finalistit 2020:

1) Janne Räisänen (Rantasalmi) 100 pistettä, 2) Jani Suonperä (Kaustinen) 92, 3) Miia Salminen (Nurmijärvi) 86, 4) Teemu Keskitalo (Myrskylä) 84, 5) Marko Majaniemi (Lahti) 84, 6) Ville Mikkanen (Mikkeli) 79, 7) Marko Hautamäki (Kauhava) 76, 8) Ville Koivisto (Jalasjärvi) 65, 9) Jukka Lievonen (Kajaani) 65, 10) Mikko Ojanperä (Kauhava) 65, 11) Kari Puosi (Nakkila) 64 sekä mestaruutta puolustava Mika Seittu (Kokkola).