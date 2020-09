Ylivieskalaisen Alutecin toteuttama Sompasaaren “uusi fasadi” on Vuoden metallirakenne



Ylivieskalainen Alutec Oy on huomioitu jo toisen kerran peräkkäin Suomen Metallirakenneyhdistyksen (SMRY) Vuoden metallirakenne -palkinnolla. SMRY:n jäsenyritykset äänestivät viime vuoden parhaaksi kohteeksi Helsingin Sompasaaressa sijaitsevan As Oy Helsingin Takila ja As Oy Helsingin Puosun, jonne Alutec toteutti muun muassa koko kiinteistön alumiiniovet sekä alakerran liiketilan ikkunat.