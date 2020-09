YJK avaa viikonloppuna jääkiekon naisten Mestiksen – Kapea ryhmä ja koronatilanteen luoma epävarmuus huolenaiheina

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Ylivieskan Jääkarhut aloittaa viikonloppuna naisten Mestiksen karsintasarjan kotipelillä Oulun Kärpät Akatemiaa vastaan. YJK pelaa kuuden joukkueen karsintalohkossa, jossa pelataan jouluun mennessä kolminkertainen sarja.

Lohkovoittajat ja paras kakkonen pääsevät karsintaan paikasta naisten liigan alempaan jatkosarjaan. Neljän joukkueen karsinnan voittaja jatkaa liigan alemmassa jatkosarjassa. Loput jäävät kuuden joukkueen naisten Mestikseen, jonne pääsee myös alkulohkojen kakkoset ja paras lohkokolmonen. Loput joukkueet jatkavat Suomi-sarjassa.

– Mestis on tietysti tavoitteena, mutta pitää tunnustaa myös realiteetit. Meillä on suhteellisen kapea ryhmä, jossa loukkaantumisvaraa ei ole. Ensimmäiset pelit näyttävät jo suuntaa kaudelle. Tietysti tärkeä tavoite on myös kehittää pelaajia ja pelata kokonaisuutena nousujohteinen kausi, YJK:n valmentaja Esa Vääräniemi sanoo.

Vääräniemen valmentamaan ryhmään kuuluu tällä hetkellä 15 pelaajaa.

– Yritämme vielä hakea täydennystä. Osa potentiaalisista uusista pelaajista on poikajoukkueiden mukana kuten myös joukkueen toinen maalivahti. Pelaajat tulevat maantieteellisesti laajalta alueelta: Ylivieskan ohella mm. Nivalasta, Haapajärveltä, Kalajoelta, Haapavedeltä ja Oulusta, Vääräniemi luettelee.

Toinen ja yleinen kiekkoväen(kin) huolenaihe on koronatilanteen kehittyminen.

– Pakko on mennä eteenpäin peli ja viikko kerrallaan. Pahimmassa tapauksessa tämäkin kausi jää kesken, mutta toivottavasti pääsemme pelaamaan.

Jääharjoitukset YJK:n ryhmä aloitti elokuussa. Sarjan alla joukkue pelasi viime viikonloppuna kaksi harjoituspeliä. Oulussa Kärpät Akatemia voitti 10–5, sunnuntaina Ylivieskassa LL-89 oli parempi maalein 5–7.