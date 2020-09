Haapajärvi ostaa JEDUn vanhat kiinteistöt 150 932 eurolla

Haapajärven kaupunginhallitus kokoontui tiistaina 8.9. ja päätti esittää valtuustolle Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän (JEDUn) tontin ostamista 150 932 eurolla. Tontti sijaitsee Opintie 1 -osoitteessa ja sen kiinteistötunnus on 69-2-10-7.

Kauppaan kuuluvat myös sähkö-, vesi- ja kaukolämpöliittymät. Kaupunki varaa ostamiseen lisämäärärahaa 143 000 euroa vuodelle 2020.

Ostamista perustallaan sillä, että tontti sijaitsee alueellisesti monitoimitalon ja yläkoulun välittömässä läheisyydessä. Kiinteistön sijainti on kaupungin tulevien intressien kannalta hyvällä paikalla.

– JEDU purkaa tontilla olevat kiinteistöt. Itse asiassa purkutyöt alkoivat tämän viikon maanantaina, Haapajärven vs. kaupunginjohtaja Unto Vesamäki kertoo.

Kaupungin tulevia intressejä tontin suhteen Vesamäki ei sen sijaan halua vielä avata, sillä tonttia koskevista suunnitelmista ei ole vielä tehty minkäänlaisia päätöksiä.

Alustava tarjous on lähetetty JEDUlle viime vuoden lopulla ja virallinen ostotarjous on lähetetty koulutuskuntayhtymälle elokuussa. JEDU on hyväksynyt tarjouksen.