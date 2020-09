Uusi luonteva kohtaamispaikka perhearjessa aloittaa toimintansa Ylivieskassa – PerhePesä on iso toimijoiden verkosto lapsiperheiden ympärillä



Iso verkosto eri toimijoita tuo matalan kynnyksen palvelut lapsiperheiden saataville. Myös me toimijoina pystymme ohjaamaan perheitä tarvittaessa muiden toimijoiden luo, sanoo palvelupäällikkö Elisa Tikkanen (vas.) Ylivieskan kaupungin varhaiskasvatuksesta. Reetta Anttila ja Piia Korkiakoski MLL:stä ja varhaikasvatusjohtaja Marja Ranta-Nilkku toivottavat lapsiperheet tutustumaan toimintaan.

Ylivieskassa toimintansa aloittava PerhePesä on MLL:n (Mannerheimin Lastensuojeluliitto) on MLL Pohjois-Pohjanmaan piirin toimintakonsepti, jonka verkostossa ovat muun muassa Ylivieskan varhaiskasvatus, seurakunta, sosiaalipalvelut ja Pelastakaa Lapset ry. Ylivieskan kaupungin varhaiskasvatusjohtaja Marja Ranta-Nilkku sanoo, että toimintaa on Ylivieskassa oltu käynnistämässä jo parin vuoden ajan.