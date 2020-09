Ylivieskassa hyvät puitteet kartingin ajamiseen – Pohjois-Suomen mestaruuden Cadet-luokassa voittaneelle Tuukka Rutaselle kaivataan alueella lisää kilpakumppaneita



– Vauhti on parasta, toteaa ytimekkäästi kartingin Cadet-luokassa Pohjois-Suomen aluemestaruuden kesällä voittanut Tuukka Rutanen. Vaikka Rutasella on ikää vasta yhdeksän vuotta, on kulunut kesä ollut alavieskalaiselle neljäs karting-auton ratissa.