Moni perhe muuttanut Kalajoelle koronaepidemian aikana – Myös syntyvyys lisääntynyt

Kalajoen kaupungin vetovoima näkyy alkuvuoden asukasluvun kehityksessä. Kokonaisuudessaan Kalajoen väestönkehitys on positiivinen, + 55 asukasta vuodenvaihteeseen verrattuna. Asukasluku heinäkuun lopussa oli 12 428.

Kalajoelle on tänä vuonna syntynyt 79 uutta kalajokista ja syntyneiden enemmyys on +15. Kalajoki on kiinnostanut myös asuinpaikkakuntana: kuntien välinen nettomuutto on +22 ja nettomaahanmuutto +21. Kaupungin markkinointivastaavan Anne Tullilan mukaan väestö kasvaa ilahduttavasti alueellamme myös Ylivieskassa ja Kokkolassa.

– On ollut ilahduttavaa huomata, kuinka monia perheitä Kalajoelle on muuttanut myös koronaepidemian aikana. Paikkakunnan hyvä työllisyystilanne, monipuoliset palvelut ja asuntovaihtoehdot kuin myös hyvät etätyöyhteydet vaikuttavat ihmisten muuttopäätöksiin, Tullila toteaa.

Edellä mainittujen tekijöiden lisäksi turvallisuus nousee usein esille keskusteluissa muuttajien kanssa. Kalajoelle muuttavat etsivät vakautta ja turvallisuutta, rauhallista mutta samalla aktiivista asuinpaikkaa, jossa on hyvä olla, elää ja liikkua.

– Ehkä koronaepidemia on myös korostanut tätä turvallisuusajattelua. Halutaan asua väljästi mutta kuitenkin lähellä palveluita. Muuttajien avustaminen on koronaepidemian vuoksi hieman muuttanut muotoaan mutta onnistuu myös puhelimitse ja etäyhteyksin.