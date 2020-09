Anne Mattila pääkirjoituksessa: Tartutaan kiinni poikkeukselliseen ilmiöön

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Poikkeuskevään aikana moni suuren kaupungin asukas keräsi kimpsunsa ja kampsunsa, teki pitkään harkitsemansa ratkaisun ja muutti maaseutumaisempaan kuntaan asumaan. Tämä käy ilmi Tilastokeskuksen väestökehityksen ennakkotiedoista. Ilmiö on poikkeuksellinen, sillä suunta on tähän asti ollut päinvastainen.

Maaseutumaisempiin kuntiin lähti tämän vuoden huhti–kesäkuun aikana lähes tuhat kaupunkilaista. Vuosi sitten vastaavana ajankohtana luku oli vain neljännes tuosta.

Tutkijoiden mielestä yksi tärkeä tekijä on koronakriisi, joka on laittanut vipinää jo olemassa olleisiin muuttosuunnitelmiin, eikä ihme. Voin kuvitella, miltä esimerkiksi helsinkiläisistä tuntui kun Uusimaa suljettiin ja eristettiin muusta maasta. Se oli varmasti ahdistava kokemus.

Toisaalta moni työ onnistuu nykyisin etänä. Maaseudun tietoliikenneyhteyksien parantuminen on osaltaan helpottanut ratkaisua muutosta, samoin edullisempi ja väljempi asuminen maaseudulla.

Tutkitusti lapsiperheet ja nuoret aikuiset arvostavat asumista, elinympäristöä ja hyviä palveluita. Iäkkäämmillä muuttajilla vaakakupissa painavat taas turvallisuus ja terveys sekä yleensäkin palveluiden saatavuus.

On mielenkiintoista seurata, yltääkö muuttoliike tänne saakka. Ylivieskan imu on ollut moniin samankokoisiin kaupunkeihin verrattuna jo ennen koronaa poikkeuksellinen, mutta saavatko muut tämän alueen kunnat osansa uudesta trendistä. Mitä sen asian eteen voitaisiin täällä tehdä? Millä voisi houkutella henkilöitä, joiden muuttovarvas vipattaa maaseutua kohti? Nyt ehkä kannattaisi ottaa yhteyttä paikkakunnalta työn tai opiskelujen perässä pois muuttaneisiin. He ovat todennäköisesti potentiaalisimpia paluumuuttajia.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Onko maaseudulle muuttamisilmiö vain koronan aiheuttama hetkellinen turvallisuushakuisuus vai jatkuuko se koronan jälkeenkin?

Uskon, että kyse on yhä yleistyvästä monipaikkaisuudesta, tietynlaisesta citymaalaisuudesta, jossa ihmiset haluavat elää maaseudulla luonnon keskellä, mutta toisaalta pitää kiinni myös kaupunkielämästään ja liikkuvasta elämäntavasta.

Valtiovaltakin on osoittanut kiinnostusta monipaikkaisuutta kohtaan. Siksi on todennäköistä, että tulevaisuudessa ihmisillä voi olla useampiakin asuinpaikkoja. Sekin tuo uusia mahdollisuuksia tämän alueen kunnille, joista ovat hyvät yhteydet sekä etelään että pohjoiseen ja lähellä on sentään Oulu, yksi maan suurimmista kaupungeista.

Maaseutu on tämän lehden teemana. Maaseutu ei ole vain maataloutta tai paikka, se on maisema, myös mielenmaisema.

Anne Mattila

anne.mattila@kalajokilaakso.fi