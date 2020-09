Virtuoso julkaisi uuden kappaleen ja odottelee keikkoja

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Nivala

– Nyt olen palannut tähän opettajan hommaan, mikä on ihan hyvä, sillä monella muusikolla ei ole mitään, kertoo Virtuoso-mieskvartetin toinen nivalalaistaustainen jäsen Riku Pelo.

Kvartetin jäsenet ovat tenorit Juhana Suninen ja Roope Pelo sekä baritonit Topi Lehtomäki ja Riku Pelo. Pelon veljesten isä Matti Pelo, eläkkeellä oleva Sibelius-Akatemian laulutaiteen lehtori on lähtöisin Nivalasta.

Kvartetti julkaisi uuden kappaleensa elokuun lopussa. Kappale on nimeltään Maailman ääriin.

Virtuoso on perustettu 15 vuotta sitten, samoihin aikoihin kuin ympäri maailman suosiota niittänyt Il Divo, josta Riku Pelo näkee koituneen vetoapua muille samankaltaisille kokoonpanoille.

Suninen ja Pelon veljekset ovat alkuperäisjäseniä. Topi Lehtomäki on korvannut kvartetissa aloittaneen Jouko Uusipaaston.

Virtuoso on myynyt yhdellä levyllään platinaa ja toisella kultalevyn lukemat. Nyt levyjä ei välttämättä enää julkaista entiseen tapaan aina koko levyllinen vaan kappale kerrallaan, näin Virtuosoltakin tuli elokuussa yksi single suoratoistopalveluihin.

– Sieltä jää artistille vähemmän, ja se leipä haetaan tuolta tien päältä, Riku Pelo sanoo.

Pelon veljeksistä Riku on nyt 45 ja Roope 44 vuotta.

– Tästä meidän poikabändistä on tullut tällainen keski-ikäinen poikabändi, Riku Pelo nauraa.

Hän on laulunopettajana Pohjois-Kymen musiikkiopistossa Kouvolassa. Asuinpaikka on Kotka. Viime vuonna hän oli virkavapaalla, mutta ajat olivatkin toiset. Kvartetilla oli keikkoja parikymmentä, mitä hän pitää sopivana määränä ammattilaiselle, joka tekee muutakin kuin on lauluyhtyeen jäsen.

Nuorempi veli Roope on laulunopettajana Salon seudulla. Hän on vaikuttanut myös Salon teatterissa.

Tässä jutussa julkaistun kuvan Virtuososta on ottanut Riku Pelo Saimaalla Kyläniemen aidossa auringonlaskussa. Hän kertoo, että kuva on todellakin aito eikä syntynyt yhdistelemällä useammasta otoksesta.

Auringonlaskun edessä seisova kvartetti on valaistu kahdella salamalla.