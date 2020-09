Lukijalta: Opettajien lomautukset – Onko järkee vai ei?

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Opettajien lomauttaminen ei mielestäni ollut kovinkaan hyvä idea Ylivieskan kaupungin päättäjiltä. Kyllä kyllä, talous kuralla, leikata pitää ja kaikilta tasapuolisesti. Tuleeko tästä pitkällä tähtäimellä säästöjä? Epäilen.

Tällä hetkellä näyttää silti, että koulut seilaavat jouluun asti tuuliajolla, haaksirikon partaalla. Pitkäjänteisestä opetuksesta ja kasvatuksesta ei ole tietoakaan, vaan kyseessä voi olla selviytymistaistelu.

Rehtorien ja koulujohtajien pitää yrittää kasata palikat joka päivä uudestaan.

Lomautukset eivät ole ainoita, jotka sotkevat koulun arkea. Jos opettajalla on nuhan oireita, töistä pitäisi jäädä pois matalalla kynnyksellä ja odotella koronatestin tuloksia. Opettajan lapsellakin voi olla nuha, jolloin pitää jäädä kotiin hoitamaan lasta, joka ei pääse päiväkotiin tai kouluun. Viime päivinä Ylivieskan kouluissa on saatu esimakua siitä, mihin suuntaan ollaan menossa, kun nuhakausi iskee kunnolla päälle.

Lomautusjakso on kaksi viikkoa, joista kahdeksan on koulupäiviä. Kahdeksan päivän lomautus sotkee opetusta keskimäärin 16 päivän ajan, koska töissä oleva opettaja vastaa sekä omasta että lomautetun opettajan luokasta, jolloin molempien ryhmien toiminta kärsii.

Työntekijän näkökulmasta lomautuksen voisi tehdä laittamalla koulut kiinni ja lopettamalla kasvatus- ja opetustuotanto kahdeksi viikoksi. Se olisi kuitenkin laitonta, kuten myös paljon toivottu opettajien lomauttaminen lomien ajaksi. Aivan sataprosenttisen laillista ei taida tämä meneillään oleva lomauttaminenkaan olla. Harmaalla alueella liikutaan.

Oppilaalla on oikeus opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen ja tukea tarvitsevalla oppilaalla oikeus tukeen. Lain mukaan oppilaalla on myös oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. En laittaisi oppilaita heittämään moukaria tai edes pelaamaan pesäpalloa, jos opettaja ei ole läsnä. Edes sorvaaminen omin päin ei kuulosta hyvältä idealta. Miten ylipäätään käsitöitä voi opiskella ilman koko ajan paikalla olevaa opettajaa? Seuraus lomautuksista on se, että paljon jää tekemättä ja koulujen täytyy panostaa siihen, että koulussa olisi turvallista.

Kiusaaminen kuitenkin lisääntyy vääjäämättä, jos opettaja ei ole paikalla. Kiusaamiseen tulisi puuttua välittömästi ja tapaukset pitäisi selvittää heti, kun niitä ilmenee. Kuinka monella opettajalla riittää aikaa ja voimavaroja, jos yhtä aikaa pitäisi vastata kahdesta opetusryhmästä ja selvittää kiusaamistapaus.

Ylivieska on saanut opetusministeriöltä koronatukea etäopetuksen vuoksi syntyneen oppimisvajeen paikkaamiseen. Onpa erikoinen suunnitelma: oppimisvajeen paikkaaminen lomautuksin. Erityisopettajien lomauttaminen on erityisen erikoista.

Opetusministeri Li Andersson on ilmoittanut tiukkasanaisesti, että avustukset peritään takaisin lomauttajakunnilta. Monet kunnat ovatkin peruneet lomautukset. Ylivieska uskoo saavansa pitää rahat. Pessimisti ei pettyisi.

Maalasinko tilanteesta liian synkän kuvan, meneekö kaikki hyvin? Nyt, kun muodissa on itseohjautuva oppiminen, oppijat ehkä ohjautuvat oppimisen polulle ilman opettajaa, hankkivat tiedot itsenäisesti netistä ja samalla auttavat toinen toisiaan.

Ehkäpä opettajia ei tarvitakaan. Kasvatustieteen uudistajat ovat tästä innoissaan.

Timo Karjalainen

luokanopettaja

Ylivieska