Lukija kysyy ja vastaa: Mihin maaseutua tarvitaan?

Sinä suuren kaupungin asukas. Ymmärrän kyllä, jos pienien tulojesi vuoksi valitset kaupasta halvemman ulkomaisen tuotteen tai elintarvikkeen. Asumiskustannukset ovat kalliit kaupungeissa, kun kiinteistöjen hinnat ja vuokrat ovat nousseet aikojen saatossa liian korkeiksi kasvattaen omistajien varallisuutta.

Suurituloisen valintoja en ymmärrä, ja jos vielä vaaleilla valittu henkilö kehottaa ostamaan ulkomaalaista ruokaa, niin se on jo ala-arvoista. Helsinkikin on ollut joskus maaseutua, mutta ihminen on vallannut alueita pikkuhiljaa käyttöönsä.

Maaseudun asukkaat pärjäävät jollakin lailla ilman kaupunkeja kriisitilanteessa, mutta kaupunkien asukkaat pärjäävät vain muutaman päivän. Käytännössä kaikki raaka-aineet tulevat maaseudulta. Elintarvikkeet, kivi- ja sora-ainekset, puu, turve, kaikki tulevat maaseudulta. Sähköntuotantolaitokset ovat maaseudulla lämpölaitoksia ja tehtaita lukuunottamatta. Sähkölinjat halkovat maaseutua ja ovat poissa maa- ja metsätalouskiinteistöjen järkevästä käytöstä.

Kaikkein huvittavinta on, että näiden raaka-aineiden hankintaa ja tuotantoa vastustetaan eniten kaupungeissa, vaikka se hyödyttää eniten juuri kaupunkien asukkaita. Fossiilisten polttoaineiden käyttökin on alkanut juuri kaupungeista.Turvetuotantoa vastustetaan vaikka ei tiedetä, että omakin kiinteistö lämpiää sillä.

Lisäksi maa-ja metsätalouden ammattilaiset pitävät maiseman siistinä ja avoimena oman työnsä ohella. Ajatelkaapa miltä näyttäisi kotimaamme ilman viljapeltoja ja hoidettuja metsiä.

Ari Mehtälä

Ylivieska