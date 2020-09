Jaakko Alasuutari jatkaa Sievi FS:n paidassa: Futiskuviot jää taka-alalle

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Sievi Futsalin kasvatti, 23-vuotias Jaakko Alasuutari, on solminut Sievi FS:n kanssa jatkosopimuksen tulevasta Futsal-Liigakaudesta. Tänä kesänä Alasuutari on pelannut muutaman edellisen kesän tapaan jalkapalloa Miesten Kakkosessa Kokkolan GBK:n riveissä.

Alasuutari on kuulunut Sievi Futsalin edustusjoukkueeseen jo kaudesta 2010-11. Alasuutarilta löytyy palkintokaapistaan kolme Suomen mestaruutta sekä SM-pronssi Sievin paidassa.

Viime kaudella Alasuutari iski kolmessatoista ottelussa tehot 9+8=17.

Jaakko Alasuutari toteaa, että tulevasta kaudesta on tulossa mielenkiintoinen.

– Sarjassa on monta kovaa jengiä tulevalla kaudella, Sievi mukaan lukien. Viihdyttäviä otteluita tiedossa sekä joukkueelle että katsojille.

Sieviä valmentaa tulevalla kaudella meritoitunut Igor Bochkov. Alasuutari odottaa kehittyvänsä paljon hänen valmennuksessaan.

– Igorin sopimus oli ratkaiseva tekijä minun sopimukseni kannalta. Ammattitaitoinen kaveri, joka vie varmasti Sievin pelin uudelle tasolle. Häneltä löytyy paljon annettavaa joukkueen taktisten asioiden ohella myös yksilöille.

Sievi on saanut kovia paluumuuttajia, kun Jarmo Junno ja Akseli Syrjälä palaavat kotiin tulevaksi kaudeksi. Millaisia fiiliksiä näiden herrojen paluusta?

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

– Olen tuntenut molemmat jo tosi kauan. Mahtavia tyyppejä sekä kentällä että sen ulkopuolella. Tuovat kaivattua ammattitaitoa joukkueeseen. Hienoa päästä pelaan jätkien kanssa samoissa väreissä ja tekemään hommia samojen tavoitteiden eteen.

Alasuutarin tavoitteet tulevaan liigakauteen ovat korkealla.

– Tuleva kausi on ensimmäinen muutamaan vuoteen, kun olen täysillä mukana päätyyn asti. Futiskuviot jää taka-alalle. Sievin ympärillä on nyt hyvä pöhinä ja tavoitteemme on uusia Suomen mestaruus. Haluan käyttää mahdollisuuden kehittyä Igorin alaisuudessa urheilijana. Pyrin takaisin maajoukkueeseen ja tulen pelaamaan parasta futsalia, mitä olen koskaan pelannut.

Sievi FS:n pelaajasopimustilanne 3.9.2020

Maalivahdit:

Marko Pirnes (2021), Akseli Syrjälä (2021), Miika Toivola (2021).

Kenttäpelaajat:

Radik Akhmetkhanov (2021), Jaakko Alasuutari (2021), Juho Alasuutari (2022+2), Vilho Hanni (2021), Henri Heikkilä (2021), Jesse Heinonen (2021), Atte Häivälä (2021), Jarmo Junno (2021), Jesper Ojala (2021), Kasper Ojala (2021), Jose Suihkonen (2021), Ossi Tyni (2021).

Taustahenkilöt:

Päävalmentaja Igor Bochkov´, valmentaja Radik Akhmetkhanov, valmentaja Juho Alasuutari, fysiikkavalmentaja Jukka-Pekka Ojala ja maalivahtivalmentaja Miikka Isosalo.

Miesten Futsal-Liiga alkaa sunnuntaina 20.syyskuuta. Sievi FS:n ensimmäinen kotiottelu pelataan samana päivänä Sievin monitoimihallissa, jolloin vastaan asettuu viime kauden toiseksi sijoittunut FC Kemi.