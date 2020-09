Soiten alueella on todettu yksi uusi koronavirustartunta. Tartunta on saatu riskimaasta ja tartunnan saanut on kotieristyksessä. Tartuntaketju on selvillä, eikä tartuntaan liity joukkoaltistumista.

Yhteensä Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella on nyt todettu 34 koronavirustartuntaa.

Keski-Pohjanmaan maakunnassa on nyt voimassa kasvomaskisuositus. Vaikka tautitilanne on alueella rauhallinen, odotettavissa on, että yksittäisiä koronavirustartuntoja esiintyy syksyn aikana. Maskisuositus on otettu voimaan ennaltaehkäisevästi.

Kasvomaskin käyttöä suositellaan yli 15-vuotiaille julkisessa liikenteessä, koronatestiin hakeutuessa ja riskimaasta Suomeen palatessa. Kasvomaskia voi käyttää myös muissa tilanteissa, jos turvavälien pitäminen on mahdotonta.

Kasvomaski on yksi keino ehkäistä koronavirustartuntojen leviämistä. Ensisijaisen tärkeää on edelleen noudattaa 1–2 metrin turvavälejä aina kun mahdollista, pestä käsiä, yskiä hihaan tai kertakäyttöiseen nenäliinaan sekä välttää kasvojen koskettelua.

//juttua päivitetty 13.51: Lisätty ohjeita kasvomaskin käytöstä, päivitetty otsikkoa.