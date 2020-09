Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Kalajoen kaupunginvaltuusto myönsi lisämäärärahan kohdistettavaksi väliaikaisiin yritysten kehittämisavustuksiin koronaviruspandemian vaikutusten lieventämiseksi. Kaavoitus- ja elinvoimalautakunta päätti kokouksessaan 1. syyskuuta jyvittää tästä lisämäärärahasta yhteensä 100 000 euroa paikallisille turkistiloille kohdistettaviin tukiin. Turkistaloustukea haetaan kaupungilta sähköisellä lomakkeella, joka julkaistaan hakuohjeineen muutaman viikon kuluessa.

Turkistalous on merkittävä toimiala Kalajoen elinkeino- ja työpaikkarakenteessa. Kalajoella on noin 60 turkistilaa ja tuotantokauden 2017–2018 turkistulo oli yli 14,7 miljoonaa euroa. Viimeisen vuosikymmenen parhaan tuotantokauden turkistulo oli 39 miljoonaa euroa. Kalajoella turkistalous työllistää suoraan yli 100 työntekijää, ja välillisesti työntekijöitä muun muassa rehunvalmistuksessa, raaka-aineiden toimittamisessa ja kuljetusalalla. Suurin osa turkistaloudessa tuotettavista nahkoista menee huutokauppayhtiön kautta vientiin.

Pandemia matkustusrajoituksineen on suurelta osalta pysäyttänyt kansainvälisen turkismyynnin keväällä 2020 verrattuna kevääseen 2019. Suomen Turkiseläinten Kasvattajien Liiton Fifurin mukaan suomalaisten turkistuottajien Covid19-pandemian vuoksi menetettyjen ja myöhästyneiden turkismyyntitulojen osuus on elokuun 2020 alussa noin 108 miljoonaa euroa, myyntitarjonnassa olevista turkisnahkoista arvioiden. Tämä on tällä hetkellä tulovajeena suomalaisilla turkistiloilla.

– Haluamme olla kaupunkina omalta osaltamme rakentamassa siltaa siihen, että turkiselinkeino Kalajoella pääsee haastavien aikojen ohitse, Kalajoen elinkeinojohtaja Miia Himanka kertoo.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Kalajoen väliaikainen turkistaloustuki on eri suuruinen tuotantomääriltään eri kokoisille turkistiloille. Tuen tilakohtainen suuruus määritellään turkistilalla olevien siitosnaaraiden määrän perusteella sekä tilan tuotantosuunnan mukaan. Turkistilakohtaisen tuen määrä voi olla 2 000–5 000 euroa.

Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että turkistilan taloudellinen tilanne ja liikevaihto ovat heikentyneet koronapandemian vuoksi 16.3.2020 jälkeen.