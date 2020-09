Ihanat iskelmien klassikot -konsertit siirtyvät vuodella

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Uuden alueellisen Selvät Sävelet -viihdeorkesterin ensikonsertit kulttuurikeskus Akustiikassa siirtyvät ensi vuoden syksyyn. Konsertit piti alun perin toteuttaa 9. ja 10. lokakuuta.

Kahden konsertin kokonaisuuden valmistelussa on ollut vahvasti mukana myös Kalajokilaakso-lehti. Orkesterin johtaja Keijo Nivala on harmissaan konserttien siirtymisestä, mutta ymmärtää tilanteen. Koronapandemian aiheuttaman epävarmuuden vuoksi lähes kaikki Akustiikan syksyn konsertit on siirretty ensi vuoteen.

Selvät Sävelet esiintyy Rautiossa ilmaiskonsertissa 19. syyskuuta. Muitakin mahdollisia esiintymisiä orkesteri harkitsee eli orkesterin toimintaa on tarkoitus jatkaa myös tänä syksynä.

