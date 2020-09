Ylivieskassa vierailleet Riku Rantala ja Tuomas ”Tunna” Milonoff kehottavat luovimaan ennakkoluulottomasti kohti uutta: ”Jos ymmärrät muita, voit menestyä”

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Television Madventuresista tutut Riku Rantala ja Tuomas ”Tunna” Milonoff avasivat Raudaskylän Kristillisen Opiston Sydämen sivistyksen -teemaviikolla ajatuksiaan kulttuurien kohtaamisesta, syrjimättömyydestä ja tasa-arvosta.

– Tulevaisuudessa ainoa varma asia on muutos. Vain sopeutujat selviävät muutoksesta. On mentävä ennakkoluulottomasti kohti uutta, Milonoff toteaa.

– Pienen kansan menestys on kiinni siitä, ymmärretäänkö muiden maiden kulttuuria ja tapoja. 5,5 miljoonan asukkaan Suomi ei voi heiluttaa tahtipuikkoa maapallon reilulle 7 miljardille ihmiselle, Rantala jatkaa.

Moni asia tehdään meillä oikein, sillä Suomi on valittu maailman vähiten epäonnistuneeksi valtioksi. Todennäköisyys syntyä Suomeen on 0,003 prosenttia. Sen sijaan rutiköyhyyteen syntymisen todennäköisyys on 30 prosentin luokkaa.

– Olemmeko menettäneet suhteellisuudentajumme? Toisaalta olen itsekin osannut arvostaa kotimaan hyvinvointia tässä mittakaavassa vasta pitkän reissaamisen jälkeen, Milonoff sanoo.

Suomi on jo monimuotoinen. Kannattaa tunnustaa tosiasiat ja katsoa tulevaisuuteen, kaksikko toteaa.

– Paras tulos syntyy, kun yhteisössä on ihmisiä erilaisista taustoista ja kokemuspiireistä. Monimuotoisuus opiskelu- ja työyhteisöissä toimii, sillä se muistuttaa ympäröivää maailmaa.

Rantalan ja Milonoffin mukaan kulttuurien erot eivät ole ratkaisevia, vaan ihmiset ovat pohjimmiltaan samanlaisia. Kaikki haluavat tulla nähdyksi ja kuulluksi, kaikki haluavat rakkautta.

On silti hyvä tunnistaa kulttuurierojen taustat; myös ne syyt, jotka eivät ole heti silmin havaittavissa. Esimerkiksi itäisessä Aasiassa yhteisö tulee ennen yksilöä, kun länsimaissa on usein päinvastoin. Syyt voivat juontaa kauas, riisinviljelyn alkujuurille, Rantala sanoo.

– Itä-Aasiassa on tarvittu koko kylä siihen, että riisinviljely on saatu onnistumaan. Vahva yhteistyö on muokannut kulttuuria. Meillä taas viljakasvit ovat sellaisia, että satoa on saatu tuotettua oman talouden voimin.

Epämukavuusalueelle meneminen palkitsee aina. Rantala antaa omakohtaisen esimerkin. Kaksikko kuvasi Madventures-sarjan jaksoa Venäjällä. Siellä paikallisella joukolla on extreme-harrastus: vaijerihypyt miltei satametrisistä pilvenpiirtäjistä alas.

Kun vuoro osui omalle kohdalle, Rantala ei meinannut uskaltaa hypätä. Jalat tutisivat ja sydän pamppasi. Hän myöntää, että pelot johtuivat vahvasti ennakkoluuloista. Toimintatavat ja infrastruktuuri ovat Suomen ja Venäjän välillä niin erilaiset.

– Mielikuvissa vilahti, montakohan vodkapaukkua on otettu ennen kuin valjaani solmittiin ja miten läsähdän alas maahan epäonnistuneen hypyn jälkeen. Kokemus oli kuitenkin mahtava ja hypyn toteuttanut ryhmä ammattitaitoinen.

– Oma mieli rakentaa maailman vahvimmat vankilat, niiden kaltereita pitäisi muistaa hajottaa aika ajoin.