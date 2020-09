Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Elokuussa ensirekisteröitiin noin 8 500 henkilöautoa, joka on noin 15 prosenttia vähemmän kuin viime vuoden elokuussa. Koronatilanteesta johtuva ensirekisteröintien määrän lasku alkoi kesällä taittua, mutta kevään pitkäaikainen tilauskannan romahdus rokottaa loppukesän ja syksyn rekisteröintilukemia.

Uusia henkilöautoja on elokuun loppuun mennessä rekisteröity lähes 65 000, joka on reilut 18 prosenttia vähemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna.

Käytettyjen henkilöautojen kauppa oli elokuussa noin prosentin viime vuoden elokuuta vilkkaampaa. Käytettyjen autojen kauppa on koko kesän aikana käynyt viime vuotta vilkkaammin koronan tuoman maalis-toukokuussa koetun notkahduksen jälkeen.

Uusia pakettiautoja rekisteröitiin elokuussa reilu 1 000, mikä on vajaa 36 prosenttia viime vuoden elokuuta vähemmän. Ensirekisteröintien määrä jäi pakettiautoilla koronatilanteen takia noin 16 prosenttia pitkän aikavälin elokuun keskiarvoa alemmas. Tänä vuonna on ensirekisteröity hieman yli 8 000 pakettiautoa, mikä on 23 prosenttia vähemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna.

Uusia kuorma-autoja rekisteröitiin elokuussa 232, joka on 6 prosenttia vähemmän kuin viime vuoden elokuussa. Kuorma-autojen kysyntä on koronatilanteen takia vähentynyt selvästi. Elokuun loppuun mennessä on ensirekisteröity 2 197 kuorma-autoa, joka on reilut 22 prosenttia vähemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna.

Yli 16 tonnin kuorma-autoja on alkuvuonna rekisteröity noin 1 500, mikä on vajaat 28 prosenttia viime vuoden vastaavaa ajankohtaa vähemmän. Keskikokoisia 6–16 tonnin kuorma-autoja tänä vuonna ensirekisteröity 156, joka on vajaat 14 prosenttia viime vuotta vähemmän. Alle 6 tonnin kuorma-autoja on ensirekisteröity 535, joka on vajaat 7 prosenttia viime vuotta vähemmän.

Linja-autoja on elokuun loppuun mennessä ensirekisteröity yhteensä 222. Määrä on noin 42 prosenttia pienempi kuin vastaavaan aikaan viime vuonna.

Lähde: Autoalan Keskusliitto ry