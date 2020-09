Haapavesi hakee valtiolta 700 000 euron harkinnanvaraista avustusta

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Haapaveden kaupunki hakee valtiolta 700 000 euron harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta kuluvalle vuodelle. Perusteluna avustushakemuksessa on se, että kaupunki on toteuttanut talouden tasapainottamistoimia ja onnistunut saamaan niillä tälle vuodelle noin puolen miljoonan euron säästöt, jotka kuitenkin sulivat koronan aiheuttamien lisäkustannusten vuoksi. Osa tälle vuodelle suunnitelluista säästötoimista on myös lykkääntynyt koronapandemian vuoksi.

– Koronan aiheuttamat kulut kaupungille ovat tähän menneessä noin 365 000 euroa, ja loppuvuodelle niitä arvioidaan kertyvän vielä noin 150 000 euroa, kertoo vs. kaupunginjohtaja Kimmo Hinno.

Viime vuonna Haapavesi haki valtiolta 2 miljoonan euron harkinnanvaraista avustusta, mutta sitä ei myönnetty. Hinno arvelee, että tilanne on tänä vuonna entistäkin haastavampi, sillä hakijoiden joukossa on koronan tuomien talousvaikutusten myötä myös suuria kaupunkeja, kuten Oulu ja Turku.