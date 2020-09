Katja Hänninen Eduskunnasta-kolumnissaan: Helpotusta vuorotyöläisten lapsiperhearkeen

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Äitinä ja entisenä kaupan myyjänä olen jo pitkään miettinyt keskustelua perheen ja työn yhteensovittamisesta sekä sitä, minkälaisista perheistä siinä keskustellaan.

Monesti pikkulapsiarjen helpottamiseksi tarjotaan keinoja, jotka sopivat lähinnä keski- ja hyvätuloisille, kuten etätyön ja osa-aikatyön tekemistä. Kuitenkin erityisesti naiset tekevät usein myös vastentahtoista osa-aikatyötä, jonka palkalla ei tule toimeen.

Eikä läheskään kaikkea työtä voi toisaalta edes tehdä etänä. Esimerkiksi kaupanmyyjän tai sairaanhoitajan on oltava edelleen fyysisesti läsnä, vaikka digitalisaatio onkin muuttanut näidenkin työtehtävien luonnetta.

Harvemmin keskustellaan epäsäännöllistä vuorotyötä tekevien tilanteesta, vaikka heillä on aivan omanlaisensa ongelmat yhdistää perhe ja työ. Tiedämme, että epäsäännöllistä vuorotyötä tekevät kokevat huomattavasti harvemmin, että työajat sopivat hyvin yhteen pikkulapsiarjen kanssa kuin säännöllistä päivätyötä tekevät.

Sipilän hallitus vapautti kauppojen aukioloajat. Uudistuksen vaikutukset työntekijöiden arkeen jäi liian vähälle huomiolle. PAM selvitti 2017 aukioloaikojen vapauttamisen vaikutuksia työntekijöiden työ- ja perhe-elämän yhteensovittamiseen. Sen mukaan perheet kokevat, että kuntien lastenhoitopalvelut eivät kaikkialla seuraa työelämän kehitystä. Erityisenä huolena nostettiin pienet koululaiset, jotka jäävät vaille hoitopaikkaa, vaikka vanhemmat tekevät yhä enemmän ilta- ja yötyötä sekä viikonloppuvuoroja.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Näihin haasteisiin on löydettävissä ratkaisuja. Olemme laatineet edustajakollega Veronika Honkasalon kanssa yhteisen lakialoitteen, jonka tavoitteena on saada vuorohoitoa myös pienille koululaisille. Erityisesti yksinhuoltajien on vaikea ottaa vuorotyötä vastaan. Kaikilla ei ole mahdollisuutta turvautua isovanhempien tai ystävien apuun, eikä järjestöjenkään tarjoamat palvelut välttämättä sovi yhteen vuorotyön kanssa.

Korona on tehnyt entistä näkyvämmäksi töiden erilaisen luonteen, vaikka se on aina ollut olemassa. Esimerkiksi vain osalla meistä on mahdollisuus suojata itsensä etätöillä.

Toivon, että ymmärrämme myös entistä paremmin, miten erilaisissa tilanteissa lapsiperheet tekevät ratkaisujaan. Keskiluokkaiset ammatit joustavat aika hyvin pikkulapsiarjen kanssa, vaikka niissäkin on aina parannettavaa.

Nyt olisi kuitenkin aika suunnata katse pienipalkkaista ja monesti epäsäännöllistä vuorotyötä tekevien palkansaajien mutta myös pienyrittäjien lapsiperhearkeen. Tämä on oleellista sekä perheiden hyvinvoinnin että hallituksen työllisyystavoitteen kannalta.

Katja Hänninen

Kansanedustaja (vas.)

Raahe