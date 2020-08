Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Ylivieskan Kauppojen yö -tapahtuman järjestelyissä pääpaino on tänä vuonna ollut turvallisuudessa.

Koronarajoitusten tiimoilta järjestäjät ovat tehneet yhteistyötä muun muassa aluehallintoviraston ja peruspalvelukuntayhtymä Kallion kanssa. Niiltä on saatu ohjeita, kuinka huomioida turvallisuus ison yleisötapahtuman järjestelyissä.

– Olosuhteet ovat nyt erilaiset kuin aikaisemmilla kerroilla. Erityisjärjestelyt, joita koronan vuoksi pitää tehdä, on kaikki tehty, tapahtumaa järjestävän Ylivieskan Yrittäjäyhdistyksen puheenjohtaja Mikko Kaarto kertoo.

Koronarajoitukset näkyvät muun muassa siinä, että Myllyaukiolle otetaan yleisöä kahdesta portista, jotka molemmat sijaitsevat Kauppakadun puolella. Kuvassa Mikko Kaarto, Armi Vähä-Pudas ja Roope Rantala. Anne Mattila

Erityisjärjestelyt tarkoittavat käytännössä maskien jakamista yleisölle Savarin ja keskustan väliä liikennöivässä nonstop-bussissa ja Myllyaukion tapahtumassa sekä käsidesipisteet tapahtumapaikoilla, basaarikaduksi muutettavan Juurikoskenkadun myyntikojuissa ja kauppaliikkeissä. Turvavälien huomioimista korostetaan myös osallistujille.

Maskit kustantaa yrittäjäyhdistys ja niiden käyttäminen on suositus.

Erityisjärjestelyitä tehdään myös Myllyaukiolle, joka toimii aikaisempien vuosien tapaan päätapahtumapaikkana. Alue rajataan aitaamalla, ja sinne järjestetään kaksi sisäänkäyntiä, jotka molemmat ovat Kauppakadun puolella. Yleisölle jaetaan tietoa maskeista ja käsidesin käytöstä porteilla sekä selkeillä opasteilla.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

– Muuten menemme aikaisempien vuosien sapluunalla, Mikko Kaarto sanoo ja korostaa jokaisen yksilön vastuuta muun muassa turvaväleistä sekä siitä, että tulee varmasti terveenä tapahtumapaikalle.

Ressu Redford on tämänvuotisen Kauppojen yö -tapahtuman pääesiintyjä. Juha Mustonen Photography

Yrittäjät ovat hyvillään, että Ylivieskan kaupan ja kulttuurin yksi tärkeimmistä tapahtumista onnistuttiin poikkeusoloista huolimatta järjestämään.

– Pitkään oli epävarmaa, saadaanko me järjestää tapahtuma. Kyselyjä tuli niin liikkeistä kuin kävijöidenkin suunnasta, yrittäjäyhdistyksen kauppiastoimikunnan vetäjä, Kalajokilaakso-lehden myyntipäällikkö Armi Vähä-Pudas kertoo.

– Ihmiset ovat kaivanneet Kauppojen yötä, koska tapahtumien suhteen kesä on ollut aika hiljainen. Toivottavasti väki tulee nyt paikalle, hän jatkaa.

Armi Vähä-Pudas luottaa, että järjestäjien ja yleisön saumaton yhteistyö sekä se, että kyse on ulkotapahtumasta, takavat turvalliset olosuhteet kävijöille.

– Tämä voi olla uusi normaali monta vuotta eteenpäinkin, hän huomauttaa ja sanoo, että yrittäjäyhdistyksen tehtävänä on tuottaa kauppaa virkistäviä tapahtumia, joissa yleisö viihtyy.

Kauppojen yö on selkeästi lunastanut paikkansa Ylivieskalaisessa. Yrittäjäyhdistyksen mielestä kaupan ja kulttuurin yhdistäminen toimii hyvin.

– Tällaiset tapahtumat antavat uskoa tulevaisuuteen, Mikko Kaarto sanoo.

Mimmien Musiikki yhdistää -konsertti on täysin uudenlainen koko perheen konserttikokemus, jossa käytetään muun muassa tukiviittomia. Kimmo Lehtonen

Kauppojen yönä useat liikkeet palvelevat jatketuin aukioloajoin jopa puoleen yöhön saakka. Savarin ja keskustan liikkeiden lisäksi myyntipisteitä sekä yritysten ja yhdistysten kojuja on Juurikoskenkadulla, joka toimii basaarikatuna. Sieltä on muun muassa saatavissa monipuolisesti ruokaa, mutta siellä on myös näkemistä ja tekemistä, kuten korikiipeilypaikka ja pomppulinnan sijaan koronaturvallisempi lasten liikennepuisto.

Illan mittaan eri puolille kaupunkia syttyvät tunnelmalliset ulkotulet. Ylivieskan keskustan katutyötkin saadaan perjantaihin mennessä lähes valmiiksi.

Tapahtuman pääjärjestäjinä toimivat aikaisempien vuosien tapaan Ylivieskan Yrittäjäyhdistys, Ylivieskan kaupunki sekä Kalajokilaakso-lehti.

– Kyse on isosta investoinnista sekä rahallisesti että ajallisesti. Yhteistyökumppaneiden lisäksi ylivieskalaisliikkeet osallistuvat tapahtuman järjestämiseen kauppiastapahtumamaksulla, Mikko Kaarto sanoo ja kertoo kustannusten pyörivän noin 15 000 eurossa.

Paikallista väriä Kauppojen yöhön tuo kymmenkunta vuotta keikkaillut Las Bebas.