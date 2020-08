Keliakiaviikko alkaa: Totta vai tarua – seitsemän väitettä gluteenittomuudesta

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Valtakunnallista keliakiaviikkoa vietetään 31.8.–6.9. Teemana on: Gluteenitonta? Kyllä, kiitos! Vuosittaisen teemaviikon tavoitteena on lisätä tietoa keliakiasta ja gluteenittomuudesta.

Suomessa noin 40 000 ihmistä sairastaa keliakiaa. Keliakia on elinikäinen sairaus, jonka ainoa hoito on tarkka gluteeniton ruokavalio. Myös muiden sairauksien kohdalla gluteenittomasta ruokavaliosta voi olla hyötyä.

Lisäksi Suomessa on kymmeniätuhansia perheitä, joissa joku perheenjäsenistä sairastaa keliakiaa eikä tiedä sitä. Keliakiatestejä on tehtävä nykyistä useammin, jotta keliakiaa sairastavat saavat oikean diagnoosin.

Tänä vuonna Keliakialiitto murtaa gluteenittomuuteen liittyviä myyttejä, sillä osa niistä elää sitkeässä.

Oman gluteenittoman osaamisensa voi testata verkossa: pääset testiin tästä ja voit jakaa halutessaan tuloksen Facebookissa, kertoo Keliakialiiton toiminnanjohtaja Ilkka Repo.

7 väitettä gluteenittomuudesta - totta vai tarua?

Gluteeniton ruokavalio auttaa vaivaan kuin vaivaan.

Tarua. Keliaakikkojen lisäksi esimerkiksi ärtyvästä suolesta tai tulehduksellisista suolistosairauksista kärsivät voivat hyötyä gluteenittomasta ruokavaliosta. Muissa vaivoissa gluteenittomasta ruokavaliosta ei juuri ole hyötyä. Jos haluaa kokeilla gluteenitonta ruokavaliota, pitää ensin tutkia keliakian mahdollisuus. Gluteenittoman ruokavalion aloittamisen jälkeen keliakian toteaminen on hankalaa tai mahdotonta.

Gluteeniton ruokavalio laihduttaa.

Tarua. Jos ihminen siirtyy noudattamaan gluteenitonta ruokavaliota, viljatuotteiden käyttö usein vähenee. Ruuan määrän vähentyessä usein myös energian saanti vähenee, mistä seuraa laihtumista. Jos tavoitteena on laihtuminen, moni lisää kasvisten käyttöä tai liikunnan määrää ja vähentää herkkujen syöntiä. Myös nämä auttavat painonhallinnassa. Gluteeniton ruokavalio ei ole sen terveellisempi kuin tavanomainen ruokavalio. Tärkeintä on ruokavalion monipuolisuus ja riittävä kuidun saanti.

Gluteenittomuus on kahviloille ja ravintoloille yhtä tuttu juttu kuin laktoosittomuus.

Totta ja tarua. Useimmissa kahviloissa ja ravintoloissa gluteenittomia tuotteita on nykyään hyvin saatavilla. Kaikissa paikoissa gluteeniton osaaminen ja tarkkuus eivät ole vielä riittävällä tasolla. Jos jokin tuote myydään asiakkaalle gluteenittomana, kahvilan tai ravintolan henkilökunnan on varmistettava, että tuote pysyy gluteenittomana koko tarjoiluketjun ajan raaka-aineesta lautaselle asti. Samassa keittiössä on mahdollista valmistaa turvallisesti gluteenitonta ja tavanomaista.

Gluteenittomat tuotteet maistuvat sahanpurulta.

Tarua. Tämä uskomus on jäänne ajoilta, jolloin gluteenittomana oli saatavana lähinnä vain pelkkiä riisikakkuja ja maissijauhoja. Gluteenittomat tuotteet ovat kehittyneet viimeisen kymmenen vuoden aikana huimasti, ja tuotevalikoima on nykyisin laaja. Myös valmistuotteita on nykyään monipuolisesti saatavilla.

Gluteenittomat viljatuotteet ovat tavanomaisia viljatuotteita kalliimpia.

Totta. Gluteeniton ruokavalio maksaa noin 60 euroa enemmän kuukaudessa kuin tavanomainen ruokavalio. Vuodessa tämä tekee noin 700 euroa. Keskimäärin yksin asuvan ruokamenot ovat 300 euroa kuukaudessa, joten gluteenittomuus tarkoittaa 20 prosentin ruokamenojen lisäystä. Esimerkiksi gluteenittomat jauhot ovat 6 kertaa kalliimpia kuin tavanomaiset jauhot.

Keliaakikko voi syödä välillä ruisleipää.

Tarua. Keliaakikoiden kannalta turvallista rajaa gluteenin saantiin ei tiedetä. Jo pieni pala tavallista leipää sisältää gluteenia reilusti yli sen määrän, mikä on enimmillään arvioitu turvalliseksi. Sen vuoksi keliaakikon pitää huolehtia, että hänen ruokiinsa ei sekoitu murustakaan vehnää, ohraa tai ruista.

Keliakiasta voi parantua.

Tarua. Keliakia on autoimmuunisairaus. Autoimmuunisairauksissa immuunipuolustus hyökkää kehon omia soluja vastaan tuhoten niitä. Keliakiassa hyökkäyksen kohteeksi joutuvat suolen limakalvon solut. Keliakiaa hoidetaan gluteenittomalla ruokavaliolla, jolloin sairauden kanssa pystyy elämään normaalisti. Nykylääketiede ei ole vielä kehittänyt parannuskeinoa keliakiaan.