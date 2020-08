Upeita petolintuja, kaunista jokimaisemaa ja pullantuoksua lukijoiden kuvissa – Katso ja ihastu!

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Kalajokilaakson lukijat ovat jälleen olleet liikkeellä kameroineen ja jälki on upeaa. Luonto on tälläkin viikolla isossa roolissa lukijoiden kuvissa, mutta muitakin mielenkiintoisia kohteita on löytynyt. Lisää kuvia voi lähettää osoitteeseen lukijankuvat@kalajokilaakso.fi. Mukaan kuvaajan nimi sekä mielellään myös kuvauspaikka ja aika. Julkaisemme kuvia sekä verkossa että printtilehdessä.

Haukotteleva mehiläishaukka. Erkki Lämsä

Nurmikko leikattu todella kauniisti. Elina Karjalainen

Merikotka koko komeudessaan. Aarre Hautamäki

Kaunista jokirantaa Ylivieskassa. Sorja Kaartinen

Toinen heino jokirantakuva Ylivieskan keskustasta. Sorja Kaartinen

Näistä herkkumunkeista riitti moneen suuhun. Elina Karjalainen

Jalohaikara Raudaskylällä. Aarre Hautamäki

Asfalttipihankaan ei tarvitse olla tylsä. Elina Karjalainen