Oiva Luhtasela Sanan valta -palstalla: Kulttuurin vaikutusta ei voi liioitella

Nationalisti-sana on viime aikoina saanut kielteisen leiman ja siinä korostuu kiihkoilun leima. Samoin Suomen historiaan liittyvä kansallinen herätys 1800-luvulla on saanut jopa kielteisen leiman. Tosiasia on, että ilman sitä ei kansamme olisi ollut henkisesti kypsä itsenäistymään. On myös neutraalia ja myönteistä nationalismia.

Tarvittiin J.V. Snellmanin valtio-opillinen näkemys, Sakari Topeliuksen Maamme kirja, suomen kielen kehitys ja sen monipuolistuva käyttöoikeus ja etenkin se kirjallisuus ja muut taiteen lajit, jotka olivat ajalle henkisesti kokoava ja syntyivät kuin itsestään.

Kalevalan ilmestyminen oli myös kuin Luojan tilauksesta saatu peruskivi kansanäkemyksen luomisessa. Vasta viime aikoina olen älynnyt Maamme kirjan merkityksen ja sen varhaisen levinneisyyden jo lapsivaiheessa koettuna. Vaikka kirja korostaakin maantieteellisiä teemoja, on se monien sukupolvien aikana ollut iso tekijä kansallisuuskäsitteen pohjana. Minun hyllyssäni oleva on 47:ttä painosta. Raamatun jälkeen levinnein suomalainen kirja!

Vastaavasti viron "toinen" itsenäistyminen edellytti omaperäistä, historiaa avaavaa kirjallisuutta ja etenkin runoutta, koska oli kysymys kansasta, jolla on 133 000 kansanlaulua, satavuotinen laululava ja jonka itsenäistyminen 1991 oli, niin kuin on sanottu, laulava itsenäistyminen. On moitittu sitä, ettei Suomi tukenut tuolloin Viroa, mutta tuki annettiinkin Suomesta kulttuurisektoreilla ja se huomattiin kyllä Virossa.

Yksi vaikuttaja Virossa oli tutkija ja kirjailija Lennart Meri, hallinnon muutoksen taustatekijä. Toinen tärkeä vaikutta oli runoilija Marie Under (1883–1980). Ensimmäinen maailmansota vaikutti häneen niin, että runouden sanoma selkeytyi sotaa ja rauhaa, vihaa ja rakkautta ja kansallisuusaatetta käsittäväksi.

Kun maa joutui 1944 osaksi Neuvostoliitoa, pakeni runoilija perheineen Ruotsiin. Hänet julistettiinkin Viron kansan viholliseksi. Mutta runous puhui emerituksenakin virolaisille ja niin Underin kotitalosta Virossa tuli "pyhiinvaelluksen" kohde. Kun hän kuoli 24.9. 1980, vaellus runoilijan kotiin oli yhä useammalle kunniakäynnin kohde.

Yksi YSTYn kulttuurimatka Ylivieskasta Tallinnaan sattui juuri edellä mainittuina päivinä ja niin oppaanamme vanhassa kaupunginosassa ollut Lennart Meri kertoi meille ylivieskalaisille Underista tuoreeltaan. Meri sanoi, että asiasta kuullaan vielä.

Ja kuultiinkin: runoilijan koti oli yllättäen palanut. Ei se ollut yllätys eikä syttymissyytä tutkittu virallisesti. Virolainen arvostettu taidegraafikko Vive Tolli teki teoksen "punaisesta kukosta" Underin kodin yllä ja lahjoitti yhden vedoksen omistuskirjoituksin puolisolleni Hellinille meillä kotona Ylivieskassa 1988 käydessään.

Kulttuuri on historiassa tekijä, joka on väkivaltaa voimakkaampi. Niin ennen ja niin tulevaisuudessa.

Muista pyhä lupaus (Maria Underin runon suomensi viron kielestä Jouko Kantola.)

Nyt muistellen seiskäämme paljain päin:

tarkastelkaamme, mitä vietiin, mikä jäi.

Kaikki menetykset ja kuoleman kuru

Se meidät pystyssä pitää, yhteen liittää pyhä suru.

Murhekoti – seiskäämme sen turvana otsa hies

kuin elävä muuri, niin nuori, vanha kuin mies.

Lempi tuohon multaan rinnasta toiseen sykkii,

jossa heimomme lepää, missä viljamme kukkii.

Meiltä paljon vietiin – silti meille jäi

ylpeys, kunnia ja viha: seiskäämme pystypäin!

Oiva Luhtasela

Ylivieska