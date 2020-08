Tekoäly vahvistamaan demokratiaa – "Kun saadaan riittävään tietomäärään perustuva tekoäly ja hyvä puheentunnistus, niin eduskunnassakaan ei voi puhua puuta heinää", kirjoittaa Kalle Lehtonen yleisönosastolla

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Edesmennyt tekoälytutkija, Kalajoelta lähtöisin oleva Timo Honkela on kirjoittanut kirjan Rauhankone, jonka tilasin e-kirjana. En ole tutustunut kirjaan vielä perusteellisesti.

Tekoäly, niin kuin kaikki tieto, jos tietoa tutkii perusteellisesti, niin aina oikean tiedon taustalta löytyy matemaattinen kaava, eikä sitä voi kiistää valehtelematta. Mielipiteellä ei tekoälyn kehittämisessä ole osaa eikä arpaa. Jos esittää mielipiteen, niin tekoäly laskee, miten on tämän mielipiteen toteutuminen vaikuttanut aikaisemmin. Ttoisin sanoen tekoälyllä täytyy olla valtava määrä tietoa tapahtuneesta käytettävissä.

Yle kehittää automaattista puheen tunnistamista. Tarvitaan vähintään 10 000 tuntia puhetta, suomen kielessä on paljon sanoja, jotka tarkoittavat samaa asiaa ja murteet lisäksi, kuten, murteet, murtehet ja murtheet tai lampaat, lampahat lapmhaat.

Kun saadaan riittävään tietomäärään perustuva tekoäly ja hyvä puheentunnistus, niin eduskunnassakaan ei voi puhua puuta heinää. Tekoäly oikaisee heti, perustuuko puhe matemaattisiin perustotuuksiin tai populismiin.

Esimerkiksi Washington Postin mukaan Trump valehtelee keskimäärin 7,6 kertaa päivässä presidenttikautensa aikana. Vale on oikeasti samaa, kun sanoo 2+2=5, ja kansasta lähes puolet kannattaa häntä?

Maailmassa on sosiaalisen median ansiosta käynnissä valheenpaljastusoperaatio, aletaan kyllästyä itsevaltaisiin valehteleviin johtajiin. Valko-Venäjällä on lähtölaskenta alkanut Lukashenkalle, siinä Putillakin on kylmä rinki siellä. Ei kestä tehdä virheitä. Saattaa olla, että teki sitä tai tätä, niin Putininkin totuuden karttamiselle tulee loppu.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Ukrainan virheisiin ei ole varaa Valko-Venäjän kansanliikkeilläkään. Syyrian kansanliikkeen tukeminen väärällä tavalla aiheutti koko maan hävityksen.

Jos Trumppi häviää vaalit niin opetuslapset Viktor Orban, Puolan johto, Boris Johnson ym, joutuvat tarkkailemaan, onko yhteys kansaan kohdallaan.

YK:n pitää ottaa tekoälyn kokoaminen haltuunsa sitten, kun kone on toimintakykyinen ja suositella sitä jäsenmaiden parlamenttien käyttöön. Tekoälykonetta voi aivan hyvin nimittää rauhankoneeksi. Ei sodista voi millään matemaattisella kaavalla osoittaa, että niissä olisi joku joskus voittanut jotakin. Sotiminenkin asein on käymässä vanhanaikaiseksi, nyt sotiminen on vaihtunut tietoiseen valehteluun. Yritetään vaikuttaa mielipiteisiin tekemällä oma toiminta hyväksytyksi, vaikka se olisi kuinka typerää.

Alkaa olla kaikilla tietokone taskussa, voimme kysyä perustotuutta lähellä olevalta Wikipedialta. Jos kehitämme tekoäly-/ rauhankoneen, joka perustuu jo tapahtuneisiin, kuten tämä koronapandemia, niin voimme seuraavan viruksen hoitaa paremmin.

Ensin meidän on päästävä irti totuuksia pimittävistä ja valehtelevista valtioiden johtajista. Tämä ei ole minkään valtion vain sisäinen asia, on kysymys koko maapallon tulevaisuudesta. Siksi meidän on naurettava yhdessä ulos hallinnoista nämä naurettavat valtionjohtajat. Winston Churchill on sanonut, että demokratia on huono järjestelmä, mutta valittavissa olevista paras.

Lehtosen Kalle

Ylivieska