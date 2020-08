Kodinhoitajat takaisin! – Venetsialaisten vietto ja kodinhoitajat panivat vauhtia somemyllyyn, viikon somekommentteja Kalajaskan Facebookista löytyy täältä

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Kala Jaska on Kalajokilaakson virallinen facebook-sivusto, jonne päivitämme joka päivä lehden nettijulkaisuja sekä ajankohtaisia puheenaiheita. Viikolla keskustelua on käyty muun muassa venetsialaisista, kodinhoitajien tarpeesta ja energiavaihtoehdoista.

Kalajokilaaksossa oli ennakkojuttua lauantain venetsialaisista. Facebookissa kysyimme, miten väki aikoo viettää venetsialaisia ja vastauksia tuli laidasta laitaan:

– En mitenkään!

– Tällä kertaa kotona koronan takia. Pihaa koristelen yli 80 ulkotulella, hyvää ruokaa ja leivonnaisia.

– Nukun.

– Töissä, eli en mitenkään.

– Lapsivapaata vietän sitten. Jospa Kalajoelle ilotulitusta pääsis katsoo.

– Mökillä perheen kanssa.

– En mitenkään.

– Töissä.

– Enpä vielä tiedä.

– Mökillä.

– Tavallinen lauantai-ilta.

Oiva Luhtaselan kirjoitus Alavieskanjärven kuivatuksista ja kalliokanavan synnystä herätti myös keskustelua:

– Merijärveltä löytyy myös, mutta muutama metri syvempi.

– Ennen oli miehet rautaa jne, eikä uskallusta puuttunut. Lähialueen historiasta löytyy mielenkiintoista asiaa. On mukava, että löytyy ihmisiä jotka kertovat tehdyistä mittavista töistä jälkipolville.

– Olisi hyvä tehdä vastaava urakka vastaavalla tavalla tänäänkin. Olisi kohde, johon energiaa nuoriso voisi suunnata ja olisi konkreettinen yhteinen näkyvä tavoite... Näyttää noita konditionaaleja tulevan?

Kodinhoitajat takaisin! kirjoitti Sanan valta-palstalla Aila Mustamo. Moni oli sama mieltä:

– Oon kyllä niin samaa mieltä.

– Meillä kävi kodinhoitaja, kun olin lapsi! Se oli odotettu päivä. Tällainen kannustaisi haluamaan lapsia, kun nykyään ei enää omat verkostot riitä. Isovanhemmat ovat pidempään töissä kuin ennen (eläkeiän nosto) tai lapsia saadaan vanhemmalla iällä, jolloin omat vanhemmat ovat jo iäkkäitä.

– Sitä toimivaa systeemiä ei olis pitänyt koskaan lopettaa!

– Oi aikoja, jolloin vanhuksillakin oli kaikki hyvin. Siistiä, onnellista, puheseuraa...Vaikka kävi kerran kuukaudessa, se riitti, kun oli kunnolla aikaa.

– Kuka tekisi aloitteen Kodinhoitajat takaisin. Varmasti adressiin kertyisi tarpeellinen määrä nimiä.

Raimo Anttila mietti Sanan valta-kirjoituksessaan, mistä saadaan energia, kun kaikkia tuotantotapoja vastustetaan. Kirjoitus kirvoitti tällaisia kommentteja:

– Ihmisen itsekkyys on taustalla näissä energiakysymyksissäkin, minä tiedän -ajattelu on voimissaan ja sitä tietyt tahot osaa ohjailla. Ennenkuin fuusioenergia on ihmisen hallinnassa niin aina jotain joudutaan tupruttamaan ja syntyy kasvihuonekaasuja, niin on tapahtunut vuosituhansien ajan ihmisen toimesta. Grönlanti on ollut vielä eteläosiltaan sula tuhat vuotta sitten, kun viikingit purjehti sinne ja antoivat sille nimen vihreä saari.

– Hyvä kirjoitus ja kertoo, kuinka ihminen ei ymmärrä kuinka luontoa on pakko käyttää hyväksi eri keinoin, jos meinaa nykymuotoista yhteiskuntaa pyörittää. Pärevalkeaan siirtymistä aika harva taitaa haluta jo paloturvallisuussyistä. Tehokkaampia ja luontoystävällisempiä energiantuotantomuotoja olisi varmasti keksitty jo aiemmin, jos hiili ja öljy ei olisi niin halpaa ja helppokäyttöistä. Varmasti öljyntuottajamaat ovat ostaneetkin näitä tutkijoita hiljaisiksi tai eliminoineet tieltä pois.