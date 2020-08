Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Ravitsemisliikkeiden toiminnan rajoitukset pysyvät syyskuussa samanlaisina kuin nyt. Ravintoloiden ja kahviloiden on edelleen torjuttava koronaviruksen tartuntariskiä tietyillä toimilla kaikkialla Suomessa. Valtioneuvosto antoi asiasta asetuksen 27.elokuuta.

Ravintoloiden ja kahviloiden kaikilla asiakkailla täytyy olla oma istumapaikkansa. Lisäksi ravitsemisliikkeiden on annettava asiakkailleen toimintaohjeet tartuntataudin leviämistä estävistä toimintatavoista. Asiakkailla on oltava mahdollisuudet pestä kädet, ja ravitsemisliikkeen tilat ja pinnat on pidettävä puhtaina. Ravitsemisliike vastaa myös siitä, että riittävä etäisyys asiakkaiden välillä säilyy.

Asiakkaiden nähtävillä on oltava ravitsemisliikkeen suunnitelma siitä, miten liike toteuttaa edellä mainitut rajoitukset ja velvoitteet.

Rajoituksista säädetään uudessa määräaikaisessa valtioneuvoston asetuksessa ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi. Asetus on voimassa 1.-30. syyskuuta 2020.