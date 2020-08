Suomessa 17 uutta koronatartuntaa – Raahessa yksi lisää, Kalajokilaakson tilanne ennallaan

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen torstaina päivitetyn koronakartan mukaan varmistettuja tautitapauksia on nyt Suomessa 8 019. Uusia tuli vuorokaudessa 17.

Kalajokilaakson koronatilanteessa ei ole muutoksia THL:n kartalla, johon on koottu sellaiset kunnat, joissa on vähintään viisi laboratoriovarmistettua koronatapausta. Kartan luvuissa ovat mukana Nivalan 11 ja Reisjärven 12 tapausta, joista viimeisimmät ovat Nivalasta heinäkuun alkupuolelta.

Sen sijaan Raahen tilanne on jälleen muuttunut. Raahessa on varmistettu yksi uusi tartunta ja viimeisimmän päivityksen mukaan kaupungissa on kahdeksan varmistettua koronatapausta.

Raahessa tartunnat ovat olleet viime aikoina nousussa ja viikonloppuna uutisoitu Raahen Oluthuoneen yrittäjän koronavirustartunta johti siihen, että Raahessa voi olla jopa satoja altistuneita.

Raahen kaupunki on perunut ensi lauantaille suunnitellut keväältä siirtyneet ylioppilasjuhlat. Uusi yritys on syksyn lakkiaisjuhlan yhteydessä joulukuussa.