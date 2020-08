Talviaikaan siirtyvän Ylivieskan kaupunginkirjaston palvelut palautuvat hiljalleen koronatauolta

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Ylivieskan kaupunginkirjaston palvelut palailevat kirjastojohtaja Tuulevi Borénin mukaan pikkuhiljaa koronatauolta.

– Asiakaskoneet ovat käytössä ja lainaaminen toimii normaalisti. Palautuksia otetaan vastaan kuitenkin toistaiseksi vain ulko-oven vieressä olevaan palautusluukkuun. Satutunnit ja kirjallisuuspiiri ovat tauolla vielä syyskauden, koska niille varattu alakerran pieni tila ei mahdollista koronan vaatimia turvavälejä. Yläkerrassa järjestetään syyskuussa muutamia tapahtumia turvavälit huomioiden.

Tapahtumista mainittakoon, että tietokirjailija Eero Ojanen vierailee Ylivieskan kirjastossa valtakunnallisena lasten ja nuorten tietokirjapäivänä 18. syyskuuta. Hän kertoo työstään otsikolla "Outoja ja tuttujakin asioita etsimässä - tietokirjoittajan työstä".

Ojanen on Parolassa asuva filosofi, kolumnisti ja kirjailija, joka on julkaissut useita kirjoja, artikkeleita ja teossarjoja. Viimeaikaisissa kirjoissaan Suomen myyttiset linnut, Suuri suomalainen kummituskirja ja Suomalaiset taruolennot hän on paneutunut erityisesti suomalaiseen kansanperinteeseen.

Digiklinikka jatkaa toimintaansa 23.9. ja 30.9. Ylivieskan kirjastossa. Opastajana on Minna Koirikivi Raudaskylän Kristillisen Opiston Aikuisten digitaidot –hankkeesta.

Kirjastossa esitetään suomalaisen Mika Rantosen ja saksalaisen Verena Netzerin käsikirjoittama ja ohjaama dokumenttielokuva Luonnon laki keskiviikkona 30. syyskuuta. Se pureutuu maaseudun ajankohtaisiin ongelmiin yhden viljelijäperheen kautta. Elokuva on kuvattu Kiuruvedellä katovuosina 2017–2018. Esityksen jälkeen on keskustelutilaisuus.

Ylivieskan kaupunginkirjasto siirtyy talvisiin aukioloaikoihin maanantaina 31. elokuuta. Lauantaiset aukiolot alkavat 5. syyskuuta. Varaukset voi noutaa omatoimilehtisalista muun kirjaston ollessa suljettuna lauantaisin ja sunnuntaisin. Omatoimilehtisalissa lainaamiseen ja sisäänkirjautumiseen tarvitaan kirjastokortti ja siihen liitetty nelinumeroinen pin-koodi, jonka saa kirjastosta. Samalla pin-koodilla pääsee lainaamaan e-aineistoja ja uusimaan sekä tekemään varauksia Tiekön verkkokirjastossa osoitteessa tiekko.finna.fi.