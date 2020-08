Väitöstutkimus: Loukkaantumiseen päättynyt urheilu-ura lisää riskiä alkoholin liikakäyttöön – Suurin alkoholisairauksien riski oli painonnostajilla, painijoilla ja nyrkkeilijöillä

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Loukkaantumiseen päättynyt urheilu-ura kohotti riskiä lisääntyneeseen alkoholinkäyttöön. Suurin alkoholisairauksien riski oli painonnostajilla, painijoilla ja nyrkkeilijöillä. Tähän päädyttiin Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan väitöstutkimuksessa, johon osallistui yli 2 500 miesurheilijaa.

Väitöstutkimuksen mukaan entiset mieshuippu-urheilijat elävät 2–3 vuotta veljiään pidempään ja harrastavat enemmän liikuntaa. Keuhkosairauksia entisillä urheilijoilla esiintyi vertailuaineistoa vähemmän silloinkin, kun tulokset oli vakioitu tupakoinnilla. Myöhäisessä keski-iässä entisten huippu-urheilijoiden alkoholinkulutus oli kuitenkin suurempaa kuin verrokeilla.

Liikuntalääketieteeseen erikoistunut terveystieteiden maisteri Titta Kontron väitöskirjatutkimuksen harrastetulla lajilla on eliniälle merkitystä: kestävyyslajien urheilijat elävät pidempään kuin voimalajien harrastajat.

Entisten huippu-urheilijoiden päihderiippuvuutta ei ole maailmalla aiemmin juuri tutkittu. Suomessakin on surullisen kuuluisia esimerkkejä siitä, miten kilpaurheilu-uran jälkeen voi käydä. Muita runsaampi alkoholin käyttö näkyy myös entisten suomalaisten huippu-urheilijoiden joukossa, jota Kontro tutki.

Suomea olympialaisissa, arvokisoissa tai maaotteluissa ennen vuotta 1965 edustaneiden 2 657 miesurheilijan terveyttä on seurattu 45 vuotta. Sinä aikana heiltä on kyselty heidän alkoholinkäytöstään ja muista terveystottumuksista, lisäksi heidän sairautensa on rekisteröity sairaalatietojen perusteella.

Vuoden 1985 kyselyn mukaan entiset suomalaiset miesurheilijat joivat myöhäisessä keski-iässä enemmän kuin verrokkinsa ja alkoholinkulutus kasvoi etenkin urheilu-uran päätyttyä yllättäen loukkaantumiseen. Runsaalle alkoholinkulutukselle alttiimpia olivat myös ne entiset huippu-urheilijat, jotka eivät harrastaneet liikuntaa uransa jälkeen. Selvästi eniten alkoholia kuluttivat entiset joukkuepelaajat sekä painonnostajat, painijat ja nyrkkeilijät. Väitöskirjatutkimuksen mukaan entisten urheilijoiden joukossa ei kuitenkaan esiintynyt alkoholisairauksia vertailuaineistoa enempää, mutta riski vaihteli eri lajeissa.

– Suomessa tulisi valmistella yksilö- ja joukkueurheilijoiden alkoholiongelmaa ennaltaehkäisevä ohjelma, joka otettaisiin käyttöön siinä vaiheessa, kun urheilu-uran päättäminen lähestyy, toteaa Kontro.

Kontron mukaan riskiyksilöt olisi tunnistettava hyvissä ajoin sekä urheilijaa olisi tärkeää kannustaa olemaan liikunnallisesti aktiivinen myös uran jälkeen.

Kontron väitöskirjatutkimus on jatkoa Jyväskylän ja Helsingin yliopiston entisten huippu-urheilijoiden kuolleisuutta, sairastuvuutta ja terveystottumuksia selvittävälle pitkäaikaiselle yhteistyöhankkeelle. Tutkimusta ovat rahoittaneet Jyväskylän yliopisto ja Urheiluopistosäätiö.