Kolmen koronatestattavan näytteet tutkitaan yhdellä kerralla – Pohjois-Suomen laboratoriokeskus NordLab tehostaa testausta poolauksella

Pohjois-Suomen laboratoriokeskus NordLab tehostaa koronavirustestausta ottamalla käyttöön näytteiden poolaamisen. Se tarkoittaa sitä, että kolmen potilaan COVID-19 -koronatestauksen nenänielunäytteet yhdistetään ja analysoidaan kerralla.

Mikäli testitulos on negatiivinen, tällöin kaikkien kolmen potilaan testitulokset ovat negatiivisia. Mikäli tulos on positiivinen, tällöin kaikki kolme näytettä analysoidaan uudelleen yksittäisinä näytteinä.

Koronavirustestejä tehdään tällä hetkellä erittäin paljon. Uuden kansallisen COVID-19 -strategian myötä näytemäärät tulevat edelleen kasvamaan myös NordLabin alueella. Laboratoriokeskuksen asiantuntijat kartoittavat jatkuvasti uusia toimintamalleja, jolla testausmääriä saadaan lisättyä.

Maailmanlaajuisesti koronavirustestejä tehdään tällä hetkellä erittäin paljon. Tästä syystä eurooppalainen tautienehkäisy- ja valvontakeskus (ECDC) on antanut suosituksen COVID-19 testaukseen liittyvästä näytteiden poolauksesta.

Näytteiden poolaaminen on yksi keino lisätä testauskapasiteettia, varsinkin tilanteessa, jossa valtaosa näytteistä on negatiivisia. Poolamisen aloittamisesta on sovittu yhdessä kansallisesti.

NordLab eli Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä tuottaa terveydenhuollon laboratoriopalveluja Kainuun, Keski-Pohjanmaan, Lapin, Länsi-Pohjan ja Pohjois-Pohjanmaan alueilla yli 60 toimipisteessä.