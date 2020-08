"Vihdoinkin!" – Nivalalainen Jonna Vähäsöyrinki jatkaa pitkään odotettujen ylioppilasjuhlien kautta kohti juristin uraa

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Nivalan lukion kevään 2020 ylioppilas Jonna Vähäsöyrinki on tällä viikolla astunut jo askeleen eteenpäin elämässään. Hänelle on pääsykokeiden kautta avautunut erittäin haluttu opiskelupaikka arvostettuun Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekuntaan ja tähtäimessä on juristin ura.

Korona-ajan tilannetta tarkkaillaan yliopistolla tarkkaan. Opiskelut alkavat etäopintoina, mutta uudet opiskelijat on jaettu aluksi pienryhmiin, joissa päästään aloittamaan opiskelu yhdessä tutoreiden johdolla.

- Olen odottanut tätä juhlaa koko lukioaikani, se on ollut opiskelujeni motivaattori! Vihdoinkin me saamme painaa yhdessä virallisesti valkolakin päähämme, ylioppilasjuhlaa lauantaina viettävä Jonna Vähäsöyrinki iloitsee. Teemu Liikanen

Ensimmäisen yliopistolla vietetyn viikon jälkeen Jonna Vähäsöyrinki palaa kuitenkin viettämään koronakevään poikkeusoloista syksylle siirrettyä ylioppilasjuhlaa Nivalan lukiolle. Tämän jälkeen Jonnan juhlat jatkuvat kotona Ahteella sukulaisten ja ystävien kanssa.

Hän epäilee, ettei kaikilla kevään ylioppilailla ole välttämättä mahdollisuutta osallistua Nivalan lukiolla lauantaina 29. elokuuta järjestettävään juhlaan.

– Ylioppilasjuhla on tosi odotettu, ja itse olen odottanut tätä juhlaa koko lukioaikani, se on ollut opiskelujeni motivaattori! Vihdoinkin me saamme painaa yhdessä virallisesti valkolakin päähämme, Tampereelta puhelimitse tavoitettu Jonna Vähäsöyrinki iloitsee ja odottaa näkevänsä lukioajan opiskelukavereita, ennen kuin porukka lopullisesti hajaantuu ympäri Suomea opintojen perässä. Mukava on tavata myös opettajia, sillä viimeksi koululla on oltu yhdessä maaliskuussa.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

– Keväällä harmitti valtavasti, kun ylioppilasjuhlat siirtyivät, vaikka se oli poikkeusoloissa ymmärrettävää. Jotenkin sen pystyi hyväksymään paremmin, kun kerrottiin, että ylioppilasjuhlat on mahdollista järjestää syksyllä.

- Halusin ylioppilaskuviini keväisen tunnelman, joten kuvat otettiin jo 30. toukokuuta, vaikka juhlia ei silloin ollutkaan, Jonna Vähäsöyrinki kertoo. Teemu Liikanen

Vallitseva koronaepidemiatilanne aiheuttaa päänvaivaa edelleen juhlajärjestäjille. Jonna Vähäsöyrinki kertoo, että vaikka heillä yritetään pitää juhlat mahdollisimman normaalisti ja perinteisesti täytekakkukahvikestien merkeissä, niin vierasmäärä saattaa olla hieman pienempi.

– Turvaetäisyyksiä ajatellen olemme kutsuneet vieraita porrastetusti siten, etteivät kaikki tulisi yhtä aikaa. Toivomme, ettei juhliin tultaisi, jos on oireita. Vieraiden vastuulle jää, haluavatko he tulla, enkä loukkaannu ollenkaan, jos joku ei tällaisena korona-aikana halua osallistua, Jonna Vähäsöyrinki sanoo painokkaasti.

Ylioppilas Vähäsöyrinki on ollut kesätöissä Särkänniemessä Tampereella ja seuraavaksi osoite siirtyy Tapiolaan Espooseen. Näin ollen ylioppilasjuhlajärjestelyt ovat jääneet pääosin vanhempien eli Elina ja Ville Vähäsöyringin harteille, jotka ovat toki kysyneet tyttärensä mielipidettä.

Ylioppilaslakin ja "klassisen mekon, jota kestää kuvasta lapsuudenkodin kirjahyllystä katsella" Jonna Vähäsöyrinki hankki jo keväällä. Teemu Liikanen

Summa summarum. Millä tavoin koronavuosi on näkynyt nuoren ylioppilaan elämässä?

– Ylioppilaskirjoitusten aikaan reaaliaineiden koe aikaistui poikkeusolojen vuoksi viikolla ja minullakin yhteiskuntaopin kertaus oli jäänyt viimeisiin päiviin, vaikka kuinka siitä varoiteltiin, ettei niin saisi tehdä. Osalla yo-koepäiviä tuli 4–5 päivänä peräkkäin ja se oli raskasta, vaikka itse sen vältinkin. Kevät oli stressaava, tietysti tilanteessa lohdutti, että me kaikki olimme samassa tilanteessa, ja arvosanat muodostuvat muihin kokelaisiin verraten.

Jonna Vähäsöyrinki kirjoitti viisi ainetta, ja sai hyvillä arvosanoilla eli E:n (eximia cum laude approbatur) päästötodistuksen.

– Kirjoitin viisi ainetta ja laudaturit sain itselleni tärkeästä yhteiskuntaopista sekä äidinkielestä.

Oikeustieteellisen pääsykokeet olivat koronakauden vuoksi kaksiosaiset, joista ensimmäisen koeosio tehtiin etätyöskennellen tietokoneen ääressä kotona.

– Itseluottamukseni kohosi vasta siinä vaiheessa, kun minut hyväksyttiin toiseen vaiheeseen, johon osallistuin Kuopiossa, Jonna Vähäsöyrinki paljastaa.