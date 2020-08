Markku Ketonen Tampere-Oulu –ratayhteyden tarveselvityksen hankeryhmään Oulaisissa

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Oulaisten kaupunginhallitus nimesi tekninen johtaja Markku Ketosen Tampere-Oulu -ratayhteyden tarveselvityksen hankeryhmään sekä varalle kaupunginjohtaja Hannu Kaartisen.

Väylävirasto on käynnistämässä Tampere-Oulu –ratayhteyden tarveselvitystä tulevaisuuden kehittämistarpeista. Kyseessä on myös Oulun seudun MAL-so pimuksen neuvottelutuloksessa mainittu koko Tampere-Oulu -välin kehittämisen tarkastelu. Pääpaino selvityksessä on niin tavara- kuin henkilöliikenteen välityskyvyn tarkastelussa ja nopeuskysymyksissä. Tampere-Seinäjoki –väliltä keskeisenä lähtökohtana on viime vuonna valmistunut tarveselvitys.

Selvitys on tarkoitus tehdä vuoden 2020 loppuun mennessä. Vastaan Väylävirastossa selvityksen laatimisesta, mukana tulee olemaan myös muita Väyläviraston edustajia. Konsulttina työssä on Sweco, jossa projektipäällikkönä toimii Jussi Sipilä.