Alavieskan Kalliokanava on harvinaisuus – Oiva Luhtasela valottaa kirjoituksessaan sen historiaa

Järvien kuivattamisia viljelysmaaksi on ollut monissa seudun kunnissa, Sievissä Sievinjärvi kai mittavimpana. Alavieskanjärven kuivatus on se, joka on minulle kuivatuksista ollut ihmeellisin, melkein uskomaton ja ansaitsee olla hyvänä esimerkkinä suomalaisesta sisusta ja yhteistyöstä.

Alavieskanjärvi on Taluskyläntien tuntumassa tien itäpuolella ja kahden tien varressa. Sen pinta-ala oli 380 hehtaaria. Kun 1800-luvun alkupuoliskolla karjaa lisättiin, tuli heinän riittämisestä pullonkaula. Tarvittiin lisää viljelysmaata. Silloin heräsi ajatus kuivattaa Alavieskanjärvi, joka lsossajaossa oli määrätty yhteismaaksi.

Jos vedenpintaa lasketaan, saadaan laakeat rannat kasvamaan heinää, tuumattiin. Työ aloitettiin kesällä 1 833 vähäisen joen suulta. Katsottiin, että pitää kaivaa viiden kilometrin pituinen ojansyvennys. Kolme kilometriä oli vaihtelevaa maastoa, mutta sitten yhtenäinen kallio oli vastassa melkein pinnassa eikä kiertäminen auttaisi. Siinä tilanteessa miehet päättivät louhia kalliota, jota oli kaksi kilometriä.

Kuntaahan ei ollut. Asialla olivat talolliset. Valtio ei olisi tuolloin korvannut mitään eikä sitä anottukaan. Käsipeli oli ainoa ratkaisu: poraamista, kiilaamista ja kivimassan vinssaamista ylöspäin.

Raskasta kivimassaa kannettiin myös konteissa ja paareilla puuhun tehtyjä pykäliä nousten. Järvikuivio oli suunniteltu jaettavaksi työhön osallistuneiden kesken 30:een miehenosaan. Jokaista miehenosasta piti olla kolme miestä työssä, joten miehiä oli louhinnassa 90 miestä.

Samaan aikaan piti hoitaa muutkin maatalojen työt ympäri vuoden. Kaivuu kesti 15 vuotta.

Oulun läänin kuvernööri vastasi 1841 kyselyyn, että "kun se on yhteismaata hakijat siis kuivatkoot ja käyttäkööt hyväkseen sitä kuivattua maata asetusten sallimilla tavoilla". Syvyyttä Kalliokanavalla oli tuolloin 4,75 metriä eli 8 kyynärää. Pohjan leveys oli vajaa kaksi metriä.

Järviniitty aidattiin ja miehenosat merkittiin maastoon. Kun heinänkasvun teho vaihteli, oli tavoitteena saada kaikille tasapuolinen heinäntuotto. Arvottiin ensimmäiset miestenosat ja vaihtoa jatkettiin vuosittain. Mukana oli myös muutama kalajokinen maatalo. Märät lampareet myytiin huutokaupalla. Sopimusten valvojalle maksettiin pientä palkkaa luontaistuotteina. Yhdessä vaiheessa vartijana toimi Pietari Päivärinta, joka oli Alavieskan seurakunnan vt. lukkarina.

Kuivattaminen lisäsi peltoalaa kunnassa kymmenyksellä, mutta eläimet eivät mielellään syöneet järviheinää, sillä maa oli liian hapanta ja kosteus vaivasi. Siksi päätettiin syventää kanavaa kyynärällä eli 1,75 metrillä. Se toteutui 1924–1925, jolloin voitiin käyttää räjähteitä.

Valtio maksoi työnjohtajan palkan, mutta ei muuta. Hyötyala lisääntyi, mutta syvin osa oli kosteikkona. Silloin kanavan syvyys oli 6,5 metriä.

Vasta 1953–58 tehtiin lopullinen kuivatus. Suunnitelman laati Kokkolan vesipiirin johtaja, DI Simo Muotiala. Perustettu Järviseura päätti, etteivät seuran jäsenet osallistu kustannuksiin, koska maa olisi viljelykseen soveltumatonta ja syventäminen kallista.

Annettiin kuitenkin "lupa", että valtio voi syventää Kalliokanavaa. Tätä syventämisen metrimäärää en tiedä. Ajan myötä kuivion maan laatua parannettiin ja kuivio on edelleen käytössä.

Oiva Luhtasela

Ylivieska

Lähde: Matti Isomaa, 1955