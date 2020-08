Poliisi ja Ylivieskan kaupunki puuttuvat yhteisvoimin mopoilun ja töhrimisen synnyttämään ongelmaan

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Poliisi ja Ylivieskan kaupunki lähtevät korjaamaan mopoilusta ja töhrimisestä syntyneitä ongelmia.

Oulun poliisilaitos ja kaupunki ovat laatineet yhdessä tiedotteen, jossa todetaan, että Ylivieskan keskustan alueella on kesän aikana noussut aiempaa enemmän esille mopoilusta ja sotkemisesta aiheutuvia häiriöitä. Sekä poliisi että kaupunki ovat vastaanottaneet palautetta molemmista.

– Mopoilua koskevassa palautteessa tuodaan esiin lähinnä meluhaitta, liikennekelvottomat ajopelit ja piittaamattomalta vaikuttava suhtautuminen liikennesääntöihin. Sotkemisessa ilmiöksi ovat nousemassa erilaiset töhrimiset. Seiniin ja muille pinnoille kirjoitetaan, piirretään ja väritetään töhryjä.

– Vuosien varrella joidenkin mopoilijoiden liikennekäyttäytyminen on aiheuttanut useampia aloitteita kaupungin eri toimielimille. Poliisilla on parhaillaan tutkinnassa vahingontekoja, joissa tagien piirtäjiä on rikoksista epäiltyinä. Viime talvena poliisi selvitti laajan vahingontekokokonaisuuden Ylivieskassa, kertovat poliisi ja kaupunki tiedotteessaan.

Poliisi korostaa, että sekä mopoliikenteen aiheuttamat vakavammat häiriöt että luvatta toisten omaisuuteen tehdyt töhryt ovat rikollisuutta ja niihin suhtaudutaan sen mukaisesti. Rakennuksiin ja ympäristöön kohdistuvat vahingonteot aiheuttavat isoja kuluja muun muassa kaupungin talouteen. Myös jotkut yksityiset taloyhtiöt joutuvat kärsimään molemmista ilmiöistä.

Poliisin ja Ylivieskan kaupungin yhteisenä viestinä on, että tilannetta lähdetään korjaamaan yhteistyössä ja monin eri keinoin.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Poliisi kohdentaa erityisvalvontaa näihin kahteen ilmiöön. Syksyn aikana kaupunki linjaa muun muassa siitä, millaisia panostuksia nuorten vapaa-ajanviettomahdollisuuksiin voidaan tehdä. Kaupunki on jo lisännyt yleisten riskipaikkojen kameravalvontaa viime vuosina ja sen lisäämisestä edelleen ollaan tekemässä selvitystä. Myös liikennemerkkisuunnittelussa selvitetään rakenteellisten muutosten mahdollisuuksia niissä paikoissa, joissa esimerkiksi mopoilu on syytä estää kokonaan.

Poliisi toteaa tiedotteessa, että mopot ovat laillinen ja hyväksytty liikkumismuoto.

– Vasta kun niillä aiheutetaan vaaratilanteita tai merkittäviä meluhaittoja, mopoliikenne joutuu tarkempaan tarkasteluun, jossa pääsääntönä on, että tarpeeton ja häiritsevä ajo taajamassa on kielletty. Teosta seuraa sakkoa ja usein muitakin seuraamuksia: ajokielto, korotettu ajoneuvovero, mopon liikennekäytön kieltäminen tai jopa mopon takavarikointi. Toisen omaisuuden värittäminen tai sotkeminen taas on vahingontekorikos, josta voi seurata törkeimmissä tekomuodoissa jopa neljä vuotta vankeutta. Töhrityn kerrostalon seinän puhdistus voi maksaa tuhansia tai jopa kymmeniä tuhansia euroja.

Ylivieskan kaupunki ja poliisi kutsuvat nyt sekä nuoria että heidän vanhempiaan mukaan yhteistyöhön. Kaupunki ilmoittaa jatkossa, millaisia hankkeita on tarkoitus lähteä viemään eteenpäin.

– Poliisi taas pyytää vanhempia tarkistamaan tai tarkistuttamaan alaikäisen jälkikasvunsa ajoneuvot. Jos kotoa lasten hallusta löytyy töhrimiseen liittyvää materiaalia, kuten spraypullot, muut maalaus- ja piirustusvälineet tai tagimallien luonnoksia, on vanhemman velvollisuutena alkaa selvittämään harrastustoiminnan luvallisuutta, poliisi tiedottaa.

Ylivieskan kaupunki ottaa vastaan yhteistyöideoita osoitteessa kirjaamo@ylivieska.fi. Osoitteessa vihjeet.oulu@poliisi.fi poliisi ottaa vastaan vihjeitä etenkin sotkemiseen liittyvissä vahingontekorikoksissa. Asiallisia ilmiantoja voi tehdä nimettömänä myös numeroon 0295 415 194. Ylivieskan poliisin palvelupäivystyksessä 0295 416 409 otetaan myös vastaan tähän kuuluvaa tietoa maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 8–16.