Kävitkö Raahessa oluella? Koronavirukselle ovat altistuneet kaikki Raahen Oluthuoneella parin viikon aikana käyneet

Raahen Oluthuoneen yrittäjä Harri Paulasuo on saanut koronavirustartunnan. Paulasuo arvioi Raahen Seudulle lauantai-iltana antamassaan haastattelussa, että hän on todennäköisesti saanut tartunnan edellisenä tai sitä edellisenä viikonloppuna. Hän toivoo, että kaikki Raahen Oluthuoneella parin viikon aikana käyneet tarkkailisivat vointiaan ja hakeutuisivat pientenkin oireiden ilmaantuessa koronatesteihin. Ravintolan asiakkaissa on satoja altistuneita.

– Tiistaina tuli kurkku kipeäksi, keskiviikkona kävin testeissä, ja siinä nousi kuume. Torstaina alkoi olo paranemaan, ja eilen kävin töissä – valitettavasti, kertoi Paulasuo Raahen Seudun lauantain haastattelussa.

Raahe nousi hiljattain Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen koronakartalle. Paulasuo on tiettävästi Raahen seitsemäs koronavirustapaus. Viimeisimmän päivityksen mukaan Suomessa on 7 920 varmistettua koronatapausta.