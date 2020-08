Kodinhoitajat takaisin! – Aila Mustamo ottaa kantaa mielipidepalstalla

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Tämänhetkisten ohjeiden mukaan edes hiukan nuhaisella lapsella ei ole asiaa päiväkotiin eikä kouluun ilman negatiivista koronatestiä. Sekä oireettomuutta että testitulosta voi joutua odottamaan päiviä, jopa viikkoja.

On ymmärrettävää, että jokaiseen flunssaan suhtaudutaan mahdollisena koronatartuntana. Tilanne on silti kohtuuton työssä käyvien vanhempien kannalta. Harvalla on varaa olla viikkoja kotona.

Kun minä olin lapsi, perheet saivat tällaisissa tilanteissa apua lastenhoitoon kunnalliselta kodinhoitajalta. Hyvä järjestelmä ajettiin alas 90-luvun lamavuosina. Ehkä nyt olisi aika tuoda se takaisin. Kodinhoitajien palkkaus maksaa, mutta ei työikäisten uupuminen tai työelämästä syrjäytyminenkään ole yhteiskunnalle ilmaista. Alle 40-vuotiaiden asema työelämässä on muutenkin epävarma, ja paikasta auringossa täytyy olla valmis kilpailemaan koko ajan.

Jos työssä käyvät pienten lasten vanhemmat unohdetaan, huoli alenevasta syntyvyydestä ja työllisyysasteesta jää pelkäksi sanahelinäksi.

Aila Mustamo

Filosofian tohtori ja pätkätyöläinen

Ylivieska