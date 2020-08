Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Kalajokilaakso on saanut jälleen lukijoilta uusia upeita kuvia. Nyt on ilmeikkäitä tenavien tuumailuja ja kesäisiä lauttaseilailuja, mutta toisaalta syksy on jo ovella. Elokuun viljaa ja vaihtelevia sääilmiöitä on napattu kuviin. Myös ympäristön yksityiskohtiin kannattaa kiinnittää huomiota.

Lisää kuvia voi lähettää osoitteeseen lukijankuvat@kalajokilaakso.fi. Mukaan kuvaajan nimi sekä mielellään myös kuvauspaikka ja aika.

Eeli ja Ilari juhannusta viettämässä Pölläntiellä 19.6.2020. Kari N

Nyt on elokuu, ja viljasta näkee sen. Liisa Ängeslevä

Rollo kipparina lummelammen lautalla. Elina Karjalainen

Aurinko paistaa ja vettä sataa. Raili Jokitulppo

Näkymä Ylivieskan Savisillalta. Inkeri Nygård