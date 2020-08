Soili Poijula: Kriisityö on toipumisen tukemista – Jokainen on itse vastuussa omista tunteistaan, mutta tunteet pitää osata tunnistaa ja nimetä



Korona on historiallisesti erilainen, pitkittynyt kriisi, jossa on kysymys menetyksistä. – Osa on menettänyt läheisiä ja me kaikki olemme menettäneet ainakin hetkellisesti mahdollisuuden tavata toisia ihmisiä.