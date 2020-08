The man behind the mask – Kansalainen Kune paljastaa pakinassaan, missä kannattaa käyttää maskia ihan muuten vaan



Kansalainen Kune valmiina lavatansseihin. Pirjo Kunelius

Auvoisaa elokuun perjantaita sinä Kalajokilaakson kaunis kansa! Lauantaina viettää nimipäiväänsä Iivari, eli minä, ja mätäkuu loppuu, joten eiköhän pistetä pitkästä aikaa tulille tämän palstan pitkäaikainen mätäpaise.