- Kurlaus sopii kaikenikäisille. Pelivälineistä arvokkain hankinta on koivupallot, mutta keveämmillä palloillakin voi treenata, Tasamaan Motoristien kapteeni Pekka Jyrinki kertoo. Mauri Repo on harjapelaaja, ja selvittää, että lyhemmillä harjaksilla on parempi pelata asfaltilla.

Pirjo Kunelius