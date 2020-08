Taksiliitto vetoaa matkustajiin turvallisen kyydin puolesta: Pyydämme, että ne asiakkaat, joilla on epäilty tai vahvistettu virustartunta, kertovat siitä viimeistään ennen taksiin nousemista

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Taksilla kulkee päivittäin tuhansia ihmisiä töihin, kouluun, sairaanhoidon palveluiden pariin ja muille asioille. Taksiliiton puheenjohtaja Kai Andersson muistuttaa, että taksit myös kuljettavat ruokaa ja lääkkeitä niille, jotka eivät itse halua tai pysty liikkumaan.

– Taksiliikenne pysyy turvallisena matkustusmuotona vain yhteistyöllä, siksi pyydämmekin taksiasiakkaita osallistumaan vastuunkantoon ja suojautumaan myös taksissa silloin, kun siihen on aihetta.

Taksiyrittäjät ovat omakustanteisesti asentaneet autoihinsa muun muassa muoviseinäkkeitä, hankkineet asiakkaiden käyttöön käsidesiä ja ohjanneet asiakkaat etupenkin sijaan taksin takapenkille.

– Nämä yksistään eivät kuitenkaan riitä, vaan huolehtiminen hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta on jokaisen kansalaisen velvollisuus.

THL:n kasvomaskisuositus koskee joukkoliikennettä, mutta myös tilanteita, joissa lähikontakteja ei voida välttää. Taksissa tällainen tilanne usein syntyy. Erityisen tärkeää kasvomaskin käyttö on silloin, jos matkustaja on matkalla koronatestiin tai palaamassa kotiin riskialueelta.

– Käyttämällä kasvomaskia taksissa suojataan niin työtä tekevää kuljettajaa kuin seuraavaa taksissa matkustavaa asiakasta, Andersson kertoo kasvomaskin käytön eduista.

Taksiliitto suosittelee noudattamaan kaikkia terveysviranomaisen ohjeita ja neuvoja koronan leviämisen estämiseksi.

– Pyydämme, että ne asiakkaat, joilla on epäilty tai vahvistettu virustartunta, kertovat siitä viimeistään ennen taksiin nousemista. Terveydenhuolto ei valitettavasti tätä tietoa kuljettajalle toimita tietosuojaan vedoten, joten me vetoamme suomalaisiin. Tieto on tärkeä, sillä kuljettaja saattaa kuulua riskiryhmään ja tämän lisäksi auto täytyy seuraavia asiakkaita varten siivota matkan jälkeen erityisen huolellisesti, Andersson selventää.