Suomessa 37 uutta koronavirustartuntaa – Testaus ruuhkautunut myös Pohjois-Pohjanmaalla

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen torstaina päivitetyn koronakartan mukaan varmistettuja tautitapauksia on nyt Suomessa 7 842. Uusia tuli vuorokaudessa 37.

Kalajokilaakson koronatilanteessa ei ole muutoksia THL:n kartalla, johon on koottu sellaiset kunnat, joissa on vähintään viisi laboratoriovarmistettua koronatapausta. Arkipäivisin päivittyvän kartan luvuissa ovat mukana Nivalan 11 ja Reisjärven 12 tapausta, joista viimeisimmät ovat Nivalasta heinäkuun alkupuolelta.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri tiedotti torstaina, että Pohjois-Pohjanmaalla positiivisia koronanäytteitä on todettu viime viikkoina vain satunnaisesti. Näytteenotto on tällä hetkellä ruuhkautunut, sillä testiin ohjataan hakeutumaan matalla kynnyksellä. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri painottaa turvavälien ja hyvän käsihygienian merkitystä koronatartuntojen ehkäisemisessä. Maskin käyttö on tärkeää koronatestiin saavuttaessa.

Viimeisen kahden viikon aikana koko Pohjois-Pohjanmaan alueella on todettu kahdeksan uutta koronatartuntaa, jotka kytkeytyvät pääosin matkailuun. Yhtä tartuntaketjua selvitellään.

– Koronatilanne on siis koko maakunnassa varsin rauhallinen ja tartuntariski tällä hetkellä vähäinen, kertoo sairaanhoitopiiri tiedotteessaan.

Koronatestaus on kuitenkin ruuhkautunut, sillä Nordlabiin saapuu testattavaksi päivittäin yli 2 000 näytettä. Testauskapasiteettia on pystytty kesän aikana nostamaan jo 1 600 näytteeseen päivässä, mutta tämä ei ole riittänyt kaikkien saapuvien näytteiden analysointiin.

– Näytteenottoa lisätään koko ajan. Prosessia tehostetaan ja nopeutetaan ja teemme tässä tiivistä yhteistyössä Oulun kaupungin kanssa. Laboratorion analyysikapasiteettia ei kuitenkaan ole valitettavasti pystytty nostamaan yhtä nopeasti. Siksi meillä on nyt osassa näytteistä 2–3 päivän vastausviive, pahoittelee Oysin johtajaylilääkäri Juha Korpelainen.

Analyysikapasiteettia ostetaan mahdollisuuksien mukaan myös yksityisiltä toimijoilta. Tällä hetkellä Norlab ostaa alihankintana 300 korona-analyysia päivittäin.

– Lisäksi työntekijät ovat viikonloppuisin purkaneet jonoja. Tilanne on valitettavasti tällä hetkellä haasteellinen, mutta analyysikapasiteettia nostetaan lähiviikkoina kaikin mahdollisin keinoin, Korpelainen jatkaa.