Sievin Jalkine laajentaa Sievissä: 15 miljoonan investointi käsittää tuotantotilat ja varastoautomaation

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Sievin Jalkine Oy investoi 15 miljoonaa euroa tuotantotiloihin ja varastoautomaatioon Sievissä.

Vajaan 5 000 m2 suuruisen laajennuksen rakennustyöt käynnistyvät elokuussa 2020. Laajennuksen on tarkoitus valmistua kokonaisuudessaan syksyyn 2021 mennessä.

Sieviin rakennetaan nykyisen automaattisen logistiikkakeskuksen laajennus, joka tulee lisäämään nykyisen jalkinevaraston kapasiteettia 100 000 jalkineparilla noin 260 000 jalkinepariin. Samalla rakennetaan uusi automaattinen lavavarasto noin 2 000 lavapaikalle.

Myös tuotantotilaa tullaan rakentamaan lisää, joka mahdollistaa henkilöstömäärän kasvattamisen noin 50 työntekijällä 380 henkilöön Sievissä.

Sievin Jalkine Oy on Pohjois-Euroopan suurin jalkinevalmistaja. Sievi-yhtiöillä on reilu 500 työntekijää kymmenessä eri maassa Pohjois- ja Keski-Euroopassa. Sievissä työntekijöitä on 330 ja Oulaisissa 130. Viennin osuus tuotannosta on noin 50 prosenttia, ja konsernin liikevaihto vuonna 2019 oli 123 miljoonaa euroa.