Korona nostaa päätään ja hallitus tiukensi matkustusrajoituksia – Kalajokilaaksossa ei uusia tapauksia

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) keskiviikkona päivitetyn koronakartan mukaan varmistettuja tautitapauksia on nyt Suomessa 7 805. Uusia tuli vuorokaudessa 29.

Valtakunnallisesti uusien tartuntojen määrä on edelleen kohtalaisen pieni, mutta tapausmäärät ja ilmaantuvuus ovat selvästi nousseet heinäkuun alun mataliin lukuihin verrattuna. THL jatkaa tiiviisti epidemiatilanteen seurantaa.

Kalajokilaakson koronatilanteessa ei ole muutoksia THL:n kartalla, johon on koottu sellaiset kunnat, joissa on vähintään viisi laboratoriovarmistettua koronatapausta. Peruspalvelukuntayhtymä Kallion alueella koronatilanne on pysynyt vakaana eikä uusia tartuntoja ole viime viikkoina todettu. Kalajokilaakson lähialueen kunnista viimeisimpänä koronakartalle on noussut viidellä tartunnalla Raahe. Arkipäivisin päivittyvän kartan luvuissa ovat mukana Nivalan 11 ja Reisjärven 12 tapausta, joista viimeisimmät ovat Nivalasta heinäkuun alkupuolelta.

Kallio tiedotti perjantaina, että koronanäytteitä otetaan nyt alueella paljon. Ruuhkautuneesta tilanteesta johtuen koronatestissä käyneet voivat joutua odottamaan tuloksia tavallista kauemmin.

Hallitus tiukensi matkustusrajoituksia uudelleen keskiviikkona sisä- ja ulkorajoilla. Sisärajavalvonta palautetaan Suomen ja Islannin, Kreikan, Maltan, Saksan, Norjan ja Tanskan väliseen liikenteeseen.

Liikenne sallitaan Suomen ja Ruotsin sekä Suomen ja Norjan välisen maarajan rajanylityspaikoilla paikallisten rajayhteisöjen välillä, vaikka Ruotsi ja Norja ylittävät hallituksen asettamat taudin ilmaantuvuusluvun raja-arvot.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Ulkorajaliikenteen rajoitukset palautetaan Irlannista, Kyprokselta ja San Marinosta Suomeen saapuvalle liikenteelle, sekä Japanin asukkaille Japanista Suomeen saapuvassa liikenteessä. Kaikki rajapäätökset astuvat voimaan maanantaina 24. elokuuta.

Sosiaali- ja terveysministeriö on päättänyt rajoittaa väliaikaisesti parasetamolia tai deksametasonia sisältävien lääkevalmisteiden myyntiä ja kulutukseen luovutusta. Rajoitukset tulivat voimaan tiistaina ja ovat voimassa 15.1.2021 saakka. Parasetamoli on laajasti käytetty kipu- ja kuumelääke. Deksametasonia käytetään esimerkiksi rauhoittamaan tulehdusta.

Lääkemääräystä edellyttäviä parasetamolia tai deksametasonia sisältäviä lääkevalmisteita saa yhdellä ostokerralla myydä tai luovuttaa kulutukseen enintään kolmen kuukauden käyttöä vastaavan määrän.

Parasetamolia sisältävien itsehoitolääkkeiden kertaoston määrä rajoitetaan suurimpaan hyväksyttyyn itsehoitopakkauksen lääkemäärään. Deksametasoni on vain reseptillä myytävä lääke.

Lääkevalmisteiden saatavuus on pysynyt Suomessa varsin hyvällä tasolla. Nyt tehdyillä rajoituspäätöksillä pyritään koronapandemian jatkuessa turvaamaan lääkevalmisteiden saatavuus ja varautumaan mahdolliseen parasetamolin ja deksametasonin globaalin kysynnän kasvuun. Rajoitustoimilla voidaan varmistaa lääkkeiden yhdenvertainen saatavuus ja riittävyys koko Suomessa.

Koronavirusepidemiasta johtuen lääkelakiin tehtiin muutoksia, joiden mukaan sosiaali- ja terveysministeriö voi tarvittaessa määräaikaisesti rajoittaa tai kohdentaa lääkevalmisteen myyntiä lääkkeiden saatavuuden ja riittävyyden turvaamiseksi. Lakimuutokset tulivat voimaan heinäkuun puolivälissä.