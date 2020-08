Suomessa 21 uutta koronavirustartuntaa – Kalajokilaaksossa vakaa tilanne

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen maanantaina päivitetyn koronakartan mukaan varmistettuja tautitapauksia on nyt Suomessa 7 752. Uusia tuli vuorokaudessa 21.

Kalajokilaakson koronatilanteessa ei ole muutoksia THL:n kartalla, johon on koottu sellaiset kunnat, joissa on vähintään viisi laboratoriovarmistettua koronatapausta. Peruspalvelukuntayhtymä Kallion alueella koronatilanne on pysynyt vakaana eikä uusia tartuntoja ole viime viikkoina todettu.

Kallio tiedotti perjantaina, että koronanäytteitä otetaan nyt alueella paljon. Ruuhkautuneesta tilanteesta johtuen koronatestissä käyneet voivat joutua odottamaan tuloksia tavallista kauemmin.

Kalajokilaakson lähialueen kunnista viimeisimpänä koronakartalle on noussut viidellä tartunnalla Raahe. Arkipäivisin päivittyvän kartan luvuissa ovat mukana Nivalan 11 ja Reisjärven 12 tapausta, joista viimeisimmät ovat Nivalasta heinäkuun alkupuolelta.