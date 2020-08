Maskit, kolarit, rattijuopot, sudet ja tuulimyllyt koukuttivat kansaa – Jos jotain jäi kokematta, niin täältä löytyvät linkit Kalajokilaakson viikon luetuimpiin verkkojuttuihin

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Ismo Kunelius

Elokuu vetelee puolivälissä ja jälleen on aika katsastaa, mitä juttuja Kalajokilaakson lukijat ovat verkosta viikon mittaan katselleet. Viikon ajankohtainen aine olivat kasvomaskit ja niistä kirjoitetut jutut nousivat myös luetuimpien kärkeen. Viikon luetuin verkkojuttumme oli informatiivinen kokonaisuus kuvien kera siitä, miten kasvomaskeja oikeaoppisesti käytetään: Kasvomaskien kanssa tarkkuus on valttia – Katso kuvalliset ohjeet maskin pukemisesta ja yleisistä mokista – Väärin käytetystä maskista on jopa haittaa.

Tieto löysi siis perille. Myös nämä samaan aihepiirin liittyvät jutut nousivat Kalajokilaakson verkon kymmenen kärkeen:

Kasvomaskin käyttösuositus koskee myös Kallion aluetta – Maskien jakamista taloudellisesti heikommassa asemassa oleville selvitetään parhaillaan

Suomessa 17 uutta koronatartuntaa – tuorein tilannepäivitys löytyy täältä

Onnettomuus- ja poliisiuutiset ovat luonnollisesti verkon luetuinta materiaalia. Nämä jutut saivat runsaasti lukijoita:

Kalajoen Hiekkasärkillä sattui henkilöauton ulosajo: Auto pyöri rinnettä alas ja jäi katolleen puita vasten

Nivalan kolmen auton kolarissa kolme henkilöä saanut vakavia vammoja, yhdelle lieviä vammoja – Kuljettajat jäivät kolarissa puristuksiin autoihinsa

Poliisia karkuun hurjastellut ja päin kuorma-autoa ajanut sai ison laskun käräjiltä – Kaahailua Ylivieskassa, Sievissä ja Kannuksessa

Rattijuopon ajama yhdistelmä nojaili sillankaiteita Kalajoella – Puhalsi 2,17 promillen lukemat poliisin alkometriin

Kalajoen lammastapot varmistettiin suden tekemiksi ja tämä juttu kiinnosti kansaa: Susi on varmistunut vahingontekijäksi Kalajoen Letolla: Lammasvahinko oli poikkeuksellisen suuri, kenties Suomen suurin.

Myös nämä jutut kokosivat isot lukijajoukot:

"Tuulimyllyjen lavoista syntyy vaarallista kuitujätettä" – Täältä löytyy Jaakko Ojaniemen vastine Anna Tiihosen mielipidekirjoitukseen, tuulivoimakiistely jatkuu...

Lukijalta: Kilometreittäin tuulivoimaromua – Tuulivoimakeskustelu käy kiivaana Kalajokilaaksossa, täältä linkit myös aiempiin kommentteihin

Kaupunginjohtajakin kartanlukijan paikalla – Kapinarallia ajetaan lauantaina Nivalassa, Ylivieskassa, Sievissä, Kannuksessa, Kalajoella ja Merijärvellä