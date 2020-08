"Yksikin mylly pilaa maiseman täällä tasangolla" – Myrskyisää myllynpyöritystä ja koronakarttakin ärsyttää – Viikon some-tuska pursusi Kalajaskan Facebookissa

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Kala Jaska on Kalajokilaakson virallinen facebook-sivusto, jonne päivitämme joka päivä lehden nettijulkaisuja sekä ajankohtaisia puheenaiheita. Siellä pääsee osallistumaan itsekukanenkin keskusteluun. Näistä keskusteluista teemme koosteen viikoittain verkkoon ja nyt myös tänne printtiin.

Tällä viikolla koulujen alkamisen kunniaksi Kalajokilaakson lukijat muistelivat pyynnöstämme koulutaipaleensa ihkaensimmäistä koulupäivää, ja muisteloja on tullut valtavasti ja tulee koko ajan lisää. Täältä pääset lukemaan otteita:

"Ikää oli kuusi vuotta ja reppu painoi paljon" – Kalajokilaakson lukijat muistelivat eka luokan ensimmäistä kaiken mullistavaa koulupäivää

Tuulivoimakeskustelu mylläsi myrskyisästi edelleen, kun Urakkanevan tuulipuistoa koskeva yleisötilaisuus järjestettiin jälleen.

Räiskyvää keskustelua aiheuttanut Urakkanevan tuulivoimapuisto esitellään tänään yleisötilaisuudessa – Uusi muutettu kaava on nyt nähtävillä ja odottaa ylivieskalaisten palautetta

– Kyllä, mielipiteitä jätetään. Ja asia viedään viimeiseen tahoon saakka, mikäli tarvetta on. Tätä teollisuusaluetta ei hyväksytä tälle maisema-alueelle ja alue on suurin yhtenäinen metsäalue, jota ei tule teollisuus käyttöön "valjastaa". Alueella on merkittävä tarkoitus, myös virkistyskäytön sekä harrastamisen osalta. Lisäksi meillä on sellaisia eläinlajeja, joita täytyy suojella. Kylän vetovoimatekijä, eli luonto, rauha ja maisema kärsii. Lisäksi kiinteistöjen arvon lasku ei ole hyväksyttävissä. Alueella on jo kattava tieverkosto, joten tätä teollisuusaluetta ei senkään vuoksi tarvitse tehdä. Myllyjen korkeuden nosto vain lisää näkyvyyttä maisemaan, eikä siirrolla ole käytännön merkitystä, koska ei ole kyse sellaisesta rakennelmasta mitä voitaisiin maastouttaa mitenkään. Hinku-kunnalla on absurdia perustella tätä, koska Suomessa pyritään säilyttämään suuria yhtenäisiä metsäalueita ja Ylivieska haluaa sen pirstaloida teollisuuden käyttöön. Jokainen voi pohtia, kumpi on oikeasti luonnolle parempi teko. Tuulimyllyille on parempia sijoituskohteita, ilman että aiheuttavat enemmän haittaa kuin tuovat hyötyä.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

– Tuulivoiman vähäisen tuoton vuoksi tällaiset pienet alueet eivät ole mitenkään perusteltavissa. Haitat ovat suuremmat kuin sattumanvaraisesti tuottavat tuulivoimalat. Säätövoiman tarve kasvaa suhteessa rakennettuun tuulivoimaan. Tälläkin hetkellä koko maassa tuulivoiman tuotanto on alle 5 prosenttia rakennetusta kapasiteetista. Jos rakennettu tuulivoima kapasiteetti on yli 2 300 MW ja tuotto vain vähän yli 100 MW niin on naurettavaa puhua tuulivoiman tarpeesta energiatuotannossa. Kaikella massiivisella tuulivoiman rakentamisella pilataan vain arvokkaat maisemakokonaisuudet, ja luonto. Tulevat sukupolvet tulevat näkemään luonnon tilalla vain laajoja teollisuusalueita.

– Minkä takia myllyjä tehdään järkiään vain se 9 kpl? Vastaus lienee siinä, että isomman määrän rakentaminen johtaisi laajempaan ympäristövaikutusten arviontimenettelyyn, joka todennäköisesti torppaisi koko hankkeen. Yksikin mylly pilaa maiseman täällä ”tasangolla” todella isolta sektorilta. Eikö riitä, että Sievin ja Alavieskan/Merijärven suuntaan maisemat on jo pilattu? Nyt pitää tuo koillisenkin suunta pilata.

Maanomistajien ahneus kostautuu siinä vaiheessa, kun myllyjen käyttöikä tulee täyteen...

Koronakartan seuraaminen alkaa ilmeisesti nyppiä jo kansaa, sillä keskiviikkona Kalajokilaakson koronakartta rauhallinen -otsikolle tuhahdettiin:

– Milloin saadaan yhtä tehokasta päivittelyä perusinfluenssaa ja perusnenästä tiputusta koskien?

– Ai rauhallinen tilanne...nyt se vasta alakaa.

Se on kuulkaa niin, että jääkausi lähestyy! Jääkarhujen valmentajavalinta sai jopa lukijamme runosuonen sykkimään ja peukut kohoamaan, myös jutun kuvitusta katsottiin tarkasti.

– Mielenkiintoinen elekieli miehillä!

– Pekka Palo, Ylivieskan toivo ja valo.

Ylivieskan jääkiekkoikoni Pekka Palo jatkaa Jääkarhujen valmentajana

Ensi viikkoon, pysy mukana!