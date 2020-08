"En kysynyt Tarmo Hirvelältä siitä, mihin hän vastasi" – Kalle Lehtosen ja Tarmo Hirvelän keskustelu jatkuu lukijapalstalla

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Nämä EU-toimet ovat arvioitavissa vasta, kun ne ovat saaneet EU:n parlamentin ja kansallisten parlamenttien hyväksynnän. Näistä ei kannata väitellä eikä minulla ole tietämystäkään niin paljon, että voisin ottaa niihin kantaa.

Vielä kerran kysyn, olivatko perussuomalaiset SMP:nä Sorsan hallituksessa 1983, Pekka Vennamo ja Urpo Leppänen ministereinä? Leppänen joutui tilille lupauksistaan poistaa työttömyys kolmessa kuukaudessa, kannatus lähes puolittui seuraavissa vaaleissa. Veikko Vennamo käyttäytyi eduskunnassa ikään kuin olisi oppositiossa.

Olivatko perussuomalaiset Sipilän hallituksessa? Osallistuneiden kannalta kokeilu päättyi katastrofiin.

En usko, että näin vanhassa demokraattisesti hallitussa maassa yksikään puolue saa yksinkertaista enemmistöä niin, että voi määrätä, mitä maassa tapahtuu, kuten Puolassa ja Unkarissa. Heillä ei ole pitkää kokemusta demokratiasta.

Toimivassa demokratiassa pitää olla vähintään kolme tasavahvaa puoluetta ja aina suurin puolue kokoaa hallituksen, näin joutuu tilille lupauksistaan ja pudotetaan arvosteluun katteettomien lupausten taivaasta. Kuten ollaan nähty ei kaksipuoluejärjestelmäkään toimi, kuten USA:ssa ja Britanniassa. He ovat vaikeuksissa.

Suomessa on hyvä tilanne. Meillä on vapaa lehdistö ja Yle, joita pitää varjella. Valitettavasti meilläkin on esiintynyt poliitikkoihin kohdistuvaa väkivaltaa, se on suora hyökkäys demokratiaa vastaan.

Niin kauan kuin me Tarmon kanssa voimme olla eri mieltä pelkäämättä toisiamme tai muitakaan, voimme tukea demokratiaa. En luota yhdenkään puolueen yksinvaltaan. Valta turmelee, ja ehdoton valta turmelee ehdottomasti. Historia osoittaa tämän todeksi ehdottomasti.

Lehtosen Kalle

Ylivieska

